Caldo nei capannoni: quando i raffrescatori non bastano e la produzione si ferma

Il problema spesso non è la mancanza di soluzioni, ma la scelta di quella sbagliata.

Era il mese di giugno, in uno stabilimento di stampaggio metalli di 800 mq, metà delle macchine CNC era ferma. Non per un guasto, non per mancanza di ordini: per il caldo. I macchinari si surriscaldavano, gli operatori rallentavano, la produzione collassava. Il titolare aveva già provato una soluzione, quella che provano in molti ogni estate: i raffrescatori adiabatici. Ma non aveva funzionato.

Quello di Svea Stampi non è un caso isolato. È lo scenario estivo di centinaia di PMI industriali italiane che ogni anno si ritrovano a gestire la stessa emergenza con gli stessi strumenti inadeguati.

Il caldo frena la produttività di dipendenti e macchinari CNC

Il nuovo studio di Giacomini Clima, basato sulle ricerche di EU-OSHA e del progetto europeo HEAT-SHIELD (programma Horizon 2020), documenta con precisione quello che molti imprenditori percepiscono senza saperlo quantificare: oltre i 26°C interni, la capacità produttiva di un lavoratore cala tra l'1% e il 3% per ogni grado aggiuntivo. A 35°C, il calo di prestazioni complessivo dei lavoratori raggiunge il 30%.

Tradotto in numeri concreti: un'azienda con 50 dipendenti che lavora in un capannone industriale a 35°C per tre mesi estivi può registrare perdite stagionali fino a 100.000 euro. Non per colpa dei lavoratori, ma per una variabile ambientale che viene sistematicamente sottovalutata perché non appare in nessun report di produzione. Fonte: Studio sull'impatto del caldo nei capannoni industriali di Giacomini Clima, maggio 2026.

Il problema non riguarda solo le persone. Le macchine a controllo numerico (CNC) di precisione accumulano calore, le tolleranze si alterano, i fermi non programmati aumentano. In settori come lo stampaggio, la meccanica di precisione e la lavorazione delle materie plastiche, la temperatura non controllata è un rischio industriale diretto.

La soluzione che non risolve: il raffrescatore adiabatico

Quando il caldo diventa insostenibile, la risposta più frequente delle PMI è il raffrescatore evaporativo. Costa meno, si installa in poco tempo, sembra risolvere il problema. In realtà lo sposta.

I raffrescatori adiabatici funzionano attraverso l'evaporazione dell'acqua: un ventilatore industriale nebulizza vapore acqueo nell'aria, abbassando la temperatura percepita. Il limite tecnico è strutturale: riescono ad abbassare la temperatura di soli 4-5°C. In un capannone a 38°C, il risultato è un ambiente a 33-34°C, con umidità relativa che supera l'80%.

Oltre i 60-65% di umidità relativa, le criticità si moltiplicano: corrosione accelerata dei componenti metallici, formazione di condensa sulle superfici fredde, proliferazione batterica, deterioramento dei materiali igroscopici e aumento dell'affaticamento degli operatori per la sensazione di afa. In ambienti già umidi, l'efficacia dei raffrescatori si azzera del tutto.

Il consumo idrico è un ulteriore elemento critico: un dispositivo di media taglia richiede fino a 15-20 litri d'acqua all'ora. Non è una soluzione di climatizzazione industriale: è una gestione parziale del sintomo.

Il caso Svea Stampi: dall'emergenza alla soluzione definitiva

Svea Stampi aveva già installato raffrescatori adiabatici. L'estate successiva, il problema era tornato: temperature interne insostenibili, macchinari fermi al 50% della capacità, operatori in difficoltà. La differenza tra la temperatura rilevata all'esterno e quella percepita all'interno dello stabilimento, con l'aggiunta dell'umidità generata dai raffrescatori, aveva reso le condizioni di lavoro critiche.

L'intervento di Giacomini Clima ha seguito un approccio diverso. La diagnosi tecnica preliminare ha identificato il fabbisogno termico reale dei 800 mq dello stabilimento, le fonti di calore interne (macchinari, irraggiamento dal tetto, presenza degli operatori) e la distribuzione ottimale delle unità.

La soluzione installata, basata sul sistema proprietario Giacomini System, tratta esclusivamente la zona comfort: i primi 2,5-3 metri da terra, dove lavorano le persone e operano i macchinari. L'aria calda accumulata in prossimità del tetto rimane separata dal flusso condizionato, eliminando lo spreco energetico di climatizzare l'intero volume del capannone.

Il risultato: produzione ripresa, temperatura controllata durante tutta la stagione estiva. Le pratiche per accedere agli incentivi GSE a fondo perduto sono state gestite internamente da Giacomini Clima, senza oneri aggiuntivi per l'azienda cliente.

Pompa di calore industriale vs raffrescatore: il confronto tecnico

La differenza tra le due tecnologie non è una questione di preferenza: è una questione di fisica e di risultato.

Un sistema in pompa di calore industriale estrae il calore dall'aria interna e lo trasferisce all'esterno attraverso un circuito a gas refrigerante. La temperatura interna è impostabile e mantenuta con precisione. Il range di abbassamento rispetto all'esterno è di 10-15°C, con gestione simultanea dell'umidità relativa, mantenuta intorno al 50%, nel range ottimale per le lavorazioni industriali. Non consuma acqua. Funziona sia in modalità raffrescamento estivo che riscaldamento invernale, con un unico impianto.

Funzionalità Raffrescatore adiabatico Pompa di calore industriale Abbassamento temperatura 4-5°C max 10-15°C controllati Umidità relativa Oltre 80% Intorno al 50% Consumo idrico Fino a 20 L/ora Nessuno Funzione invernale No Si (riscaldamento) Temperatura impostabile No Si

Giacomini Clima: 35 anni di esperienza e oltre 4.500 impianti installati

Giacomini Clima è attiva nel settore HVAC industriale dal 1990. Nel 2009 ha installato il primo impianto in pompa di calore per capannoni industriali in Lombardia, quando questa tecnologia era ancora sconosciuta alla maggior parte delle PMI italiane. Da allora ha realizzato oltre 4.568 impianti in tutta Italia, tra capannoni produttivi, edifici commerciali, strutture sportive e luoghi di culto.

Il modello operativo è "chiavi in mano": progettazione termotecnica personalizzata, installazione, pratiche per gli incentivi statali, documentazione obbligatoria (Dichiarazione di Conformità, Libretto di Impianto, certificazione F-Gas). Il cliente non gestisce fornitori, non si occupa di burocrazia, non anticipa i tempi di accesso ai fondi: riceve un impianto funzionante e una pratica incentivi già avviata.

Le certificazioni aziendali qualificano Giacomini Clima come ESCO (Energy Service Company, UNI CEI 11352:2014), con la figura di Pietro Giacomini come Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339. La certificazione ISO 9001 garantisce il sistema di qualità aziendale. La certificazione F-Gas è un prerequisito legale per l'installazione degli impianti.

"Il vero problema non è il caldo" afferma Pietro Giacomini, EGE certificato e fondatore di Giacomini Clima. "È la produttività che il caldo porta via ogni estate, senza che nessuno la contabilizzi davvero. Un impianto dimensionato correttamente non è un costo: è l'unico modo per non ritrovarsi ogni estate con i macchinari fermi."

Gli incentivi del 2026: fino al 65% a fondo perduto

L'investimento in climatizzazione industriale è agevolato da strumenti statali attivi nel 2026. Il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE, copre fino al 65% della spesa a fondo perduto per le imprese che sostituiscono impianti termici con pompe di calore ad alta efficienza. L'Iperammortamento al 180% consente di portare in deduzione fiscale fino a 2,5 milioni di euro di investimento in beni strumentali qualificati.

Le pratiche di accesso a questi incentivi, se non gestite correttamente, possono essere respinte o ritardate. Giacomini Clima gestisce l'intera procedura attraverso il proprio ufficio pratiche interno, con un tasso di successo del 100% su tutte le pratiche GSE presentate ad oggi.

Per conoscere le soluzioni disponibili e richiedere una valutazione preliminare gratuita, è possibile consultare il sito ufficiale di Giacomini Clima, azienda specializzata in climatizzazione e riscaldamento industriale per capannoni e grandi ambienti. Oltre 35 anni di esperienza nel settore HVAC industriale, più di 4.500 impianti realizzati in tutta Italia.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.