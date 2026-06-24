Granaio Caffè e Cucina continua la sua espansione e apre alla Stazione Termini di Roma

Granaio Caffè e Cucina continua il proprio percorso di crescita e arriva alla Stazione Termini di Roma con una nuova apertura nella stazione più grande d’Italia, grazie all’accordo con Grandi Stazioni Retail. Dopo le esperienze di Milano, con le location di via Torino e piazza Cordusio, e quella di Concorezzo (MB), il format porta nella Capitale la propria idea di cucina italiana di casa, accessibile, riconoscibile, legata alla memoria domestica e pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata.

"Siamo presenti a Roma Termini da circa un mese e siamo molto contenti, sebbene tutto sia migliorabile. Il travel per noi rappresenta un mercato su cui focalizzare l'attenzione, sia negli aeroporti che nelle stazioni italiane ed estere. Il nostro modello offre un servizio ristorativo che non si è soliti trovare all'interno delle stazioni ed è molto interessante, perché fa evolvere l'esperienza del viaggiatore, come pausa pranzo o come spuntino giusto prima della partenza", ha dichiarato Sebastian Luca Gatto, Amministratore Delegato di Savini Group, a cui fa capo l’insegna Granaio Caffè e Cucina.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta il 23 giugno, al primo piano della stazione (all’interno di Terrazza Termini, la food lounge della stazione), luogo simbolo della mobilità nazionale e internazionale, attraversato ogni giorno da viaggiatori, pendolari, turisti, professionisti e cittadini. Una scelta che conferma la volontà di presidiare luoghi ad alta intensità di passaggio con un’offerta capace di unire rapidità di servizio, qualità costante e calore italiano.

Il nuovo ristorante, che dispone di 80 coperti, nasce con l’obiettivo di proporre un’esperienza italiana immediata e familiare, lontana dalle formule impersonali della ristorazione di passaggio. Il nome richiama il luogo della raccolta, della conservazione e della memoria, il granaio come spazio simbolico in cui si custodiscono materie prime, gesti, ricette e racconti. Da questa immagine prende forma un progetto che interpreta la cucina domestica italiana con un linguaggio contemporaneo, adatto ai ritmi di una grande stazione, senza rinunciare alla riconoscibilità dei piatti, alla cura degli ingredienti e alla dimensione emotiva del cibo.

Al centro del racconto del brand c’è la figura di Donna Carmelina, “la Nonna delle Nonne”, immaginario narrativo che accompagna l’identità del locale e restituisce alla cucina il valore del ricordo, dell’accoglienza e della semplicità. Granaio Caffè e Cucina richiama l’Italia delle tavole apparecchiate, dei sughi lenti, del pane spezzato, delle ricette trasmesse per gesti più che per formule scritte. Una tradizione viva, quotidiana, pensata per parlare tanto a chi attraversa Roma per poche ore quanto a chi vive la stazione come parte della propria routine urbana.

"Per noi sono anni di grande crescita. Nell'ultimo anno i locali di Granaio Caffè e Cucina, nel complesso, hanno sviluppato una crescita double digit, intorno all'11%. Per questo abbiamo pensato, e siamo convinti, che possa esserci spazio anche in altre città. Roma è il primo step, ma nei prossimi mesi ci saranno altre aperture", ha sottolineato Marco Tridente, Managing Director di Savini Group.

Con l’apertura romana, Granaio Caffè e Cucina rafforza la propria presenza sul territorio nazionale e consolida un’identità già riconoscibile nelle esperienze di Milano e Concorezzo. La nuova sede di Roma Termini rappresenta un passaggio strategico per un format nato per parlare a pubblici diversi, famiglie, professionisti, viaggiatori italiani e stranieri, clienti urbani alla ricerca di una cucina semplice, curata e familiare. La forza del progetto risiede nella capacità di portare la tradizione italiana in luoghi contemporanei, trasformando anche una pausa veloce in un’esperienza calda, leggibile e coerente con l’immaginario del brand.

L’apertura alla Stazione Termini assume anche un valore urbano, perché negli ultimi anni le grandi stazioni italiane hanno progressivamente ampliato la propria funzione, da semplici luoghi di transito a spazi di consumo, incontro e servizi, capaci di riflettere i cambiamenti negli stili di vita e nelle abitudini dei viaggiatori. Granaio Caffè e Cucina propone una risposta precisa, ovvero portare dentro uno dei luoghi più dinamici di Roma un’idea di italianità gastronomica comprensibile, calda e immediata, in cui il pasto diventa una piccola esperienza di ritorno alle radici.

Il design del locale accompagna questa impostazione, richiamando colori naturali, atmosfere rurali, materiali caldi e dettagli pensati per evocare la casa, la dispensa, la cucina di famiglia. L’identità visiva del format lavora su tonalità legate alla terra, al grano, al legno e alla luce, con un ambiente che punta a distinguersi dalla ristorazione veloce tradizionale attraverso una dimensione più narrativa e riconoscibile.

Granaio Caffè e Cucina si rivolge a un pubblico ampio, viaggiatori italiani e stranieri, famiglie in partenza o in arrivo, professionisti in transito, turisti alla scoperta della Capitale, clienti romani alla ricerca di un luogo informale per mangiare bene in una posizione strategica. La forza del format sta nella capacità di unire tradizione e funzionalità, memoria e servizio, cucina di casa e ritmo contemporaneo.

Con l’apertura di Roma Termini, Granaio Caffè e Cucina aggiunge una nuova tappa al proprio percorso di espansione e porta nella Capitale una ristorazione che valorizza l’identità italiana attraverso un linguaggio semplice, popolare nel senso più nobile del termine, capace di rendere familiare anche un luogo attraversato ogni giorno da migliaia di persone.