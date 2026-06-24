Il Palazzo della Camera di commercio di Cuneo compie 100 anni: un secolo di storia che guarda al futuro

Un secolo di storia, architettura e sviluppo economico. La Camera di commercio di Cuneo si prepara a celebrare nel 2026 il centenario del proprio Palazzo camerale, inaugurato il 24 giugno 1926 come sede definitiva dell’Ente, attivo a sostegno delle imprese e del territorio fin dal 1862.

Per festeggiare questo importante traguardo è stato predisposto un ricco programma di appuntamenti culturali, istituzionali e divulgativi che accompagneranno il territorio lungo tutto l’anno del centenario. Le iniziative saranno l'occasione per valorizzare un patrimonio architettonico e storico che, dopo sei anni di complessi lavori di restauro e importanti scoperte architettoniche, si presenta oggi restituito al suo antico splendore.

Inaugurato nel 1926, il Palazzo della Camera di commercio di Cuneo nacque come una delle prime grandi opere pubbliche della “nuova Cuneo” in espansione sull’altipiano: non il recupero di una dimora storica, ma un edificio progettato e costruito ex novo per dare casa all’Ente camerale e alle sue attività a servizio dell’economia provinciale. Firmato dal geometra Giuseppe Camia, che scelse un elegante linguaggio neoclassico in dialogo con il vicino palazzo della Banca d’Italia, e arricchito dalle decorazioni di Ugo Capizano, il Palazzo fu celebrato dalla stampa dell’epoca “fra i migliori della nuova Cuneo” ed “esempio di bella architettura che riafferma l’importanza dell’Istituto”, diventando presto per i cuneesi il simbolico “Palazzo del Commercio” e della fiducia nel futuro produttivo del territorio. Non solo un edificio istituzionale, ma un simbolo della modernizzazione di Cuneo negli anni Venti.

La ricorrenza vuole essere, quindi, non solo un momento celebrativo, ma anche un’opportunità per riflettere sul ruolo che la Camera di commercio ha svolto e continua a svolgere nell’accompagnare l’economia della Granda attraverso le trasformazioni del tempo.

"Il 24 giugno segna un ponte ideale tra ciò che siamo stati e ciò che saremo – afferma il presidente della Camera di commercio di Cuneo, Luca Crosetto –. Celebrare i cent’anni del nostro Palazzo camerale non è un'operazione nostalgia. È l'occasione per restituire al territorio un patrimonio culturale collettivo e per riaffermare il valore di una storia che continua a parlare al presente e al futuro."

Nel corso del secolo, tra le mura del Palazzo è passata una parte significativa della storia economica e imprenditoriale della provincia. Una storia che oggi dialoga con le sfide dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.

"Oggi i servizi sembrano viaggiare nel cloud e le tecnologie rendono sempre più immateriali le relazioni e i processi – prosegue Crosetto –. Ma i servizi del futuro hanno bisogno di radici solide. Questo Palazzo rappresenta la nostra stabilità, mentre l'infrastruttura tecnologica che stiamo costruendo rappresenta la nostra proiezione verso il domani. Alle imprese del territorio vogliamo ribadire un messaggio semplice: siamo qui, solidi come un secolo fa, pronti a correre al loro fianco nelle transizioni che ci attendono."

"La nostra è una storia che continua, la cui narrazione è resa possibile dalla sinergia e dalla condivisione di vedute che caratterizzano le relazioni della struttura con gli Organi camerali e in particolare con il presidente – evidenzia il segretario generale della Camera di commercio di Cuneo Patrizia Mellano –. Gli eventi dei prossimi dodici mesi rappresentano tappe di un percorso costruito con il nostro personale, che culminerà con le visite guidate al Palazzo che ci ha visto in questi ultimi anni gestire complesse procedure di gara e convivere con gli inevitabili disagi dei lavori, assicurando sempre la continuità dei servizi."

Il programma delle celebrazioni, ideato, promosso e realizzato dalla Camera di commercio di Cuneo in collaborazione con la Fondazione Artea, coinvolgerà istituzioni, imprese, scuole, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di condividere la storia di un edificio simbolo della comunità economica cuneese e di rafforzarne il valore come luogo di incontro, servizio e progettazione del futuro.

Tra gli appuntamenti di spicco del 2026 del centenario figurano il prossimo 29 giugno il convegno dedicato alla presentazione del Rapporto Cuneo 2026, con l'intervento dell’analista geopolitico Dario Fabbri, occasione di approfondimento sullo stato dell'economia provinciale e sugli scenari internazionali; il 15 settembre il convegno "L'Economia di Francesco", che riunirà autorevoli esponenti del mondo economico e culturale per riflettere su sostenibilità, responsabilità sociale e nuovi modelli di sviluppo; e il 18 novembre "1926-2026. 100 anni di Casa delle Imprese", incontro di presentazione del volume dedicato alla storia del Palazzo camerale, che culminerà con l'inaugurazione ufficiale dell'edificio restaurato, simbolo del patrimonio economico e istituzionale del territorio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stato inoltre svelato il logo ufficiale del centenario, il segno grafico che accompagnerà per tutto il 2026 il programma di celebrazioni racchiuso nel claim “100 anni – Casa delle Imprese”. Realizzato con il supporto della Fondazione Artea, il marchio nasce dalla reinterpretazione di alcuni elementi decorativi originali del Palazzo della Camera di commercio di Cuneo: il motivo a conchiglia dei capitelli e le lavorazioni in ferro battuto dello scalone monumentale vengono sintetizzati in un segno essenziale e contemporaneo. Il logo dialoga con il naming scelto per il Centenario “Casa delle Imprese”.

Così come il Palazzo rappresenta da un secolo un luogo di riferimento per il sistema economico provinciale, la conchiglia richiama simbolicamente uno spazio che accoglie, custodisce e mette in relazione persone, idee e imprese. Ne nasce un’identità visiva che trasforma un dettaglio autentico dell’architettura camerale in un simbolo capace di raccontare la Camera di commercio come una casa aperta al territorio: un luogo di incontro, rappresentanza e crescita che da cento anni accompagna lo sviluppo economico della provincia e continua a guardare al futuro.

A cento anni dalla sua inaugurazione, il Palazzo della Camera di commercio di Cuneo continua così a rappresentare un punto di riferimento per il territorio: custode della memoria collettiva e, allo stesso tempo, protagonista delle sfide che accompagneranno lo sviluppo della provincia nei prossimi decenni.





PROGRAMMA

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2026

h. 10:00 | Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

CONVEGNO

RAPPORTO CUNEO 2026

L'economia reale dal punto di osservazione della Camera di commercio di Cuneo

La presentazione del Rapporto annuale sull'economia della Provincia rappresenta il momento centrale di riflessione per l'intero ecosistema produttivo locale, prezioso per interpretare lo stato di salute del territorio e orientare le scelte di domani, fornendo alle imprese e alle istituzioni le coordinate necessarie per muoversi con consapevolezza dal punto di vista economico e organizzativo. In un'epoca segnata da transizioni rapide, il Rapporto Cuneo – realizzato dagli uffici studi di Camera di commercio e Unioncamere Piemonte – funge da ponte tra la memoria storica della nostra economia, le radici che hanno reso solida questa provincia, e l'evoluzione futura, mappando le eccellenze, le fragilità e le trasformazioni in atto nei diversi settori, dall'agroalimentare alla meccanica, dai servizi al turismo. Protagonista di questo appuntamento sarà Dario Fabbri, direttore di Domino e una delle voci più influenti e seguite della geopolitica in Italia, con un intervento dal titolo “Che mondo fa?”. Un’importante occasione per approfondire le dinamiche emergenti e cogliere le implicazioni dei profondi mutamenti che caratterizzano l’attuale scenario internazionale.

Evento su prenotazione (attraverso il sito www.cn.camcom.it, sezione eventi)

LUNEDÌ 13 LUGLIO 2026

h. 14:30 | Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

CONVEGNO

1996-2026. TRENT'ANNI DI INNOVAZIONE

Dal Registro Imprese digitale all’applicazione dell’AI

intervengono Paolo Ghezzi (Direttore Generale Infocamere), Giuseppe Tripoli (Segretario Generale di Unioncamere nazionale)

Da cent'anni il Palazzo camerale custodisce la memoria economica del territorio, accompagnandone crescita, trasformazioni e capacità di innovazione. Dalle pagine del Registro delle Ditte dei primi del Novecento alla nascita del Registro delle Imprese nel 1996, che ha dato attuazione al disegno di trasparenza e democrazia previsto dal Codice Civile, la sede camerale ha saputo evolvere insieme al sistema produttivo, diventando un punto di riferimento per conoscenza, sviluppo e semplificazione. Oggi il valore della sua storia si integra con le più avanzate infrastrutture digitali, offrendo a imprese e cittadini un accesso immediato a informazioni strategiche e confermando il ruolo della Camera di commercio come ponte tra tradizione e futuro.

Evento su prenotazione (attraverso il sito www.cn.camcom.it, sezione eventi)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026

h. 15:00 | Università di Scienze Gastronomiche – Pollenzo

CONVEGNO

L’ECONOMIA DI FRANCESCO

Con Silvio Barbero (Slow Food), Ermete Realacci (Fondazione Symbola), Alessandro Rinaldi (Centro Studi Tagliacarne), Stefano Zamagni (Università di Bologna)

A ottocento anni dalla morte di San Francesco, la Camera di commercio propone un’importante riflessione sul rapporto tra economia, sostenibilità e bene comune. L'incontro intende rileggere l'attualità del messaggio francescano alla luce delle sfide contemporanee, promuovendo un modello di sviluppo che metta al centro la persona, l'ambiente e la responsabilità sociale.

Il legame tra il pensiero francescano e l'economia contemporanea si manifesta oggi nei criteri ESG (Environmental, Social and Governance), che orientano le imprese verso una crescita capace di generare non solo profitto, ma anche valore condiviso, inclusione e giustizia sociale. La cura del creato, evocata nel Cantico delle Creature, richiama l'impegno per uno sviluppo sostenibile e per la tutela delle risorse, pilastri fondamentali per il futuro del territorio.

Sono le imprese coesive, analizzate ormai da alcuni anni dal rapporto redatto da Unioncamere nazionale, Fondazione Symbola e Centro Studi Tagliacarne, a restituire la fotografia di questo modello, capace di creare lavoro e sviluppo sostenibile.

L’evento sarà un’importante occasione di confronto con imprese che già hanno avuto modo di misurarsi con questi temi.

Evento su prenotazione (attraverso il sito www.cn.camcom.it, sezione eventi)

DOMENICA 4 OTTOBRE 2026

h. 9:30 | Complesso monumentale di San Francesco – Cuneo

EVENTO

FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO

73ª edizione – Cerimonia di premiazione

Da oltre settant’anni la Camera di commercio celebra il valore del lavoro, dell’impresa e della capacità di costruire futuro: la cerimonia della “Fedeltà al lavoro e progresso economico”, istituita nel 1953, rende omaggio a donne e uomini che, con dedizione, competenza e spirito d’iniziativa, hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica del territorio.

In questa 73ª edizione saranno assegnati 150 riconoscimenti a imprenditori e imprenditrici dei settori commercio e servizi, industria, artigianato, agricoltura e cooperazione, protagonisti di percorsi professionali che rappresentano un patrimonio di esperienza, resilienza e sviluppo per l’intera provincia.

La cerimonia sarà inoltre l’occasione per conferire il premio speciale “Sostenibilità e innovazione”, dedicato alle realtà che si distinguono per visione e capacità di interpretare le sfide del futuro, e il prestigioso “Sigillo d’oro” a sei personalità che, nel campo economico, sociale e culturale, hanno lasciato un segno tangibile grazie al loro talento, all’impegno e all’eccellenza espressa nelle rispettive attività.

Evento su invito e fruibile in diretta streaming

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026

h. 15:30 | Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

CONVEGNO

CULTURA E CREATIVITÀ 2026

Quarto focus sulle imprese culturali e creative della provincia di Cuneo

Con Alessandro Rinaldi (Centro Studi Tagliacarne)

In un'epoca in cui creatività e conoscenza sono fattori sempre più determinanti per la crescita, il Palazzo camerale presenterà il 4° Focus Cultura 2026, dedicato al sistema culturale e creativo della provincia di Cuneo. Il rapporto offre una fotografia aggiornata di un comparto che genera valore economico, occupazione e identità territoriale, confermando la cultura come leva strategica per lo sviluppo e la competitività del territorio. La stessa ristrutturazione del Palazzo nel cuore di Cuneo rappresenta un esempio concreto di economia culturale in azione: il recupero di questo bene storico è stato possibile grazie alle competenze e alla professionalità di artigiani, imprenditori e professionisti, protagonisti di un intervento realizzato in stretto contatto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha restituito nuova vita a un luogo simbolo della comunità.

Realizzare il Focus Cultura 2026 per Cuneo significa valorizzare non solo il patrimonio storico e identitario del territorio, ma anche riconoscere il ruolo strategico della creatività, della conoscenza e della bellezza come motori di sviluppo e risorse essenziali per costruire il futuro economico della provincia, ponendolo in relazione e dialogo con altri territori.

Evento su prenotazione (attraverso il sito www.cn.camcom.it, sezione eventi)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2026

h. 10:30 | Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

EVENTO – INAUGURAZIONE

1926-2026. 100 ANNI DI CASA DELLE IMPRESE

Presentazione del volume dedicato ai 100 anni del Palazzo camerale

Uno dei momenti di maggiore rilievo dell’intero programma celebrativo del Centenario, per il suo valore storico, culturale e simbolico: la presentazione del volume storico-artistico firmato da Luca Mana e pubblicato da Nino Aragno Editore un’opera che ripercorre la storia del palazzo della Camera di commercio, offrendo al pubblico una preziosa testimonianza del patrimonio culturale, economico e istituzionale del territorio. Il volume ricostruisce la genesi e l'evoluzione dell’edificio, riportandone alla luce l'identità originaria e il profondo legame con la storia della città.

Attraverso documenti, testimonianze e un'attenta lettura dell'edificio, il libro racconta non solo le vicende architettoniche del Palazzo, ma anche il suo ruolo nel processo di crescita e trasformazione della Cuneo del primo Novecento, quando sviluppo economico, innovazione e visione civica contribuirono a disegnare il volto moderno del territorio. L'incontro segnerà inoltre il momento ufficiale di inaugurazione del Palazzo restaurato: un'occasione per restituire alla comunità un luogo che da cent'anni ne custodisce la memoria e le aspirazioni. Un invito a riscoprire un bene comune che, attraverso l'arte, la storia e l'innovazione, continua a raccontare il passato e a ispirare il futuro della comunità cuneese.

Evento su prenotazione (attraverso il sito www.cn.camcom.it, sezione eventi)

18 NOVEMBRE 2026 – 10 GENNAIO 2027

Camera di commercio di Cuneo

MOSTRA FOTOGRAFICA

1926-2026. 100 ANNI DI CASA DELLE IMPRESE – LA MOSTRA

Nella giornata che segnerà l’inaugurazione del Palazzo restaurato, le sue sale accoglieranno anche la prima di tre mostre fotografiche promosse dalla Camera di commercio in collaborazione con la Fondazione Artea. Ad aprire il percorso espositivo saranno gli scatti di Pino Dell’Aquila, affermato fotografo di architettura, che con il suo obiettivo ha saputo valorizzare dettagli artistici, elementi decorativi e particolari architettonici spesso inosservati. La mostra accompagna il visitatore in un affascinante viaggio visivo tra forme, materiali e decorazioni, restituendo la bellezza e l’identità di un patrimonio ritrovato e riportando alla luce il valore di un luogo simbolo della città, oggi restituito alla comunità e proiettato verso il futuro.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2026

h. 10:30 – Sala San Giovanni – Cuneo

EVENTO

TRENT'ANNI DI SIGILLI D’ORO

I riconoscimenti speciali della Camera di commercio

Riflettori puntati sui destinatari del “Sigillo d’Oro”, alto riconoscimento della Camera di commercio, assegnato a personalità che, con il proprio impegno e la propria visione, hanno lasciato un segno concreto nella crescita economica e civile della provincia.

La storia del Sigillo d’Oro racconta l’evoluzione stessa della provincia di Cuneo: nato per valorizzare l’eccellenza imprenditoriale nei vari settori, nel tempo si è aperto a nuove forme di talento e impegno, con il premio speciale “Cuneese nel Mondo”, dedicato a quanti hanno portato il nome della Granda oltre i confini nazionali. Poi con il premio speciale “Sostenibilità e Innovazione”, per premiare visione, responsabilità e attenzione al futuro, e infine il “Sigillo alla Cultura” che ha voluto sancire il ruolo della conoscenza e della creatività come motori di sviluppo.

Celebrare i premiati significa ripercorrere trent’anni di storia del territorio attraverso volti, imprese e percorsi straordinari. Ogni Sigillo rappresenta un tassello di quel patrimonio di competenze, passione e valori che rende unica la provincia di Cuneo. Un tributo collettivo a chi ha saputo innovare.

Evento su invito fruibile in diretta streaming





GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2027

Il Filatoio – Caraglio

EVENTO

IMPRESE STORICHE CENTENARIE

Cerimonia di premiazione

Cento anni e non sentirli. Con questo evento la Camera di commercio celebra le imprese che hanno saputo trasformare il tempo in valore, attraversando generazioni, cambiamenti epocali e sfide di mercato senza smarrire la propria identità. Sono aziende che hanno vissuto l’evoluzione dell’economia, superato crisi e rivoluzioni tecnologiche, innovato processi e prodotti, diventando nel tempo custodi di saperi, tradizioni e valori imprenditoriali che ancora oggi rappresentano un patrimonio prezioso per il territorio.

A queste eccellenze è dedicato il Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 per valorizzare le realtà imprenditoriali che da almeno un secolo contribuiscono alla crescita del Paese. Imprese che raccontano storie di passione, visione e continuità, capaci di tramandare alle nuove generazioni competenze e cultura d’impresa, coniugando innovazione e tradizione, radicamento locale e apertura al mondo.

Nel 2027 la Camera di commercio renderà omaggio alle imprese ammesse al Registro attraverso il bando appena pubblicato, celebrando non solo un importante traguardo anagrafico, ma soprattutto la straordinaria capacità di costruire futuro partendo da una storia lunga cent’anni.

FEBBRAIO – MARZO 2027

Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

TALK – MOSTRA FOTOGRAFICA

SGUARDI FOTOGRAFICI E MONDO PRODUTTIVO

Marc Riboud e suoi contemporanei

Il Salone d’Onore della Camera di commercio ospiterà uno degli appuntamenti più suggestivi del public program della mostra che la Fondazione Artea dedicherà a Marc Riboud presso il Filatoio di Caraglio, antico setificio piemontese, dedicato al modo in cui il grande fotografo francese ha raccontato il mondo del lavoro e della produzione attraverso il suo inconfondibile sguardo umanista.

L’incontro offrirà l’occasione per esplorare una prospettiva originale e profondamente contemporanea, lontana dalle tradizionali rappresentazioni celebrative dell’industria. Nei suoi reportage, così come in quelli di altri suoi contemporanei, realizzati in fabbriche, cantieri e luoghi di lavoro di ogni continente, Riboud non pone al centro macchinari, tecnologie o processi produttivi, ma le donne e gli uomini che ogni giorno ne sono protagonisti. Nelle sue immagini il lavoro diventa esperienza umana, racconto di dignità, fatica, ingegno e speranza.

In un territorio come quello cuneese, dove il lavoro e l’impresa rappresentano da sempre un elemento fondante dell’identità collettiva, l’appuntamento assume un significato ancora più profondo: un invito a guardare oltre i numeri e le performance economiche per riscoprire il capitale umano che costituisce il vero motore di ogni attività produttiva. Un dialogo tra fotografia, cultura e impresa che offre nuove chiavi di lettura per comprendere il passato, interpretare il presente e immaginare il futuro.

Nella stessa giornata sarà inaugurata la seconda mostra nelle sale del Palazzo camerale: un percorso espositivo, sviluppato con Artea, che valorizza i temi e i contenuti oggetto del talk.

FEBBRAIO 2027

In siti ex produttivi

EVENTI

VISIONI FUTURE

Il talento è un bene comune

Centinaia di studenti provenienti dagli istituti scolastici della provincia di Cuneo saranno protagonisti di una giornata dedicata al merito, all’innovazione e al talento. L’iniziativa coinvolgerà i giovani in un incontro di alto profilo, caratterizzato da testimonianze, confronto e momenti di riflessione. Nel corso dell’evento saranno premiati gli studenti che si sono distinti nei concorsi promossi dalla Camera di commercio nel 2026, valorizzando idee, progetti e percorsi capaci di interpretare le sfide del mondo del lavoro e dell’impresa.

Attraverso le voci di ospiti d’eccezione, storie di successo ed esperienze di grande valore umano e professionale, questa edizione rifletterà sul ruolo del talento individuale, che trova la sua espressione più autentica quando si traduce in una risorsa condivisa per la comunità.

L’intento è rafforzare nei giovani la convinzione che competenze, creatività e capacità progettuale rappresentino i mattoni fondamentali per costruire insieme una casa comune: uno spazio di crescita collettiva, innovazione e responsabilità condivisa, nel quale le idee dei singoli possono trasformarsi in opportunità concrete per il territorio.

L’incontro riflette l’impegno strategico della Camera di commercio di Cuneo che, nell’ambito del programma 2026-2030, pone scuola e giovani al centro della propria azione. L’obiettivo è collaborare con il territorio per trasformare il talento dei singoli studenti in un patrimonio condiviso e in un valore duraturo per l’intera comunità.

MARZO – MAGGIO 2027

Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

TALK

THE YOUTH FACTOR 2027

Talk About Music

Mettere i giovani al centro significa anche creare occasioni di incontro tra creatività, impresa e futuro. Con questo obiettivo la Camera di commercio ospiterà nel Salone d’Onore del Palazzo camerale due appuntamenti di THE YOUTH FACTOR 2027, il progetto della Fondazione Artea, che da anni avvicina le nuove generazioni ai protagonisti della produzione culturale, con particolare riferimento al mondo della musica e dell’innovazione.

Gli incontri vedranno la partecipazione di artisti, professionisti ed esponenti di primo piano del panorama musicale nazionale e non solo, offrendo ai giovani un’opportunità unica di confronto diretto con chi opera nei settori creativi e culturali. Un dialogo aperto tra studenti, istituzioni, sistema economico e mondo della cultura, pensato per stimolare nuove idee, orientare scelte formative e professionali e valorizzare i talenti del territorio.

LUNEDÌ 19 APRILE 2027

EVENTO

OSPITALITÀ ITALIANA

Cerimonia di premiazione

Protagoniste della cerimonia saranno le eccellenze dell’accoglienza della Granda. L’evento premierà le strutture della provincia di Cuneo che hanno ottenuto il rating “Ospitalità Italiana”, il prestigioso riconoscimento promosso dal sistema camerale con il supporto di Unioncamere e ISNART per valorizzare qualità, professionalità e capacità di accoglienza delle imprese turistiche.

Le realtà premiate, autentici ambasciatori del territorio, rappresentano il volto migliore dell’ospitalità cuneese. Un riconoscimento che certifica l’eccellenza di un sistema ricettivo capace di trasformare il soggiorno in un’esperienza memorabile, contribuendo a rafforzare l’attrattività della provincia e la competitività del suo comparto turistico. Perché investire nell’accoglienza significa investire nel futuro del territorio, creando un legame autentico e duraturo tra visitatori, comunità e destinazione.

GIUGNO 2027

Salone d’Onore – Camera di commercio di Cuneo

CONVEGNO

RAPPORTO CUNEO 2027

L'economia reale dal punto di osservazione della Camera di commercio di Cuneo

Più che una pubblicazione, il Rapporto Cuneo 2027 si proporrà come una bussola per leggere il presente e orientare le scelte del futuro. Attraverso dati, analisi e approfondimenti, il volume offrirà una fotografia aggiornata dell’economia e della società cuneese, mettendo in luce punti di forza, criticità e trasformazioni che disegnano il tessuto produttivo locale.

La presentazione del Rapporto sarà un’occasione per interpretare i principali trend di mercato, comprendere l’evoluzione dei consumi e cogliere le dinamiche che influenzeranno lo sviluppo dei diversi settori nei prossimi anni. Un patrimonio di informazioni strategiche che consentirà alle imprese di orientare scelte e investimenti con maggiore consapevolezza.

Ad arricchire l’incontro saranno relatori di alto profilo, chiamati a interpretare i segnali provenienti dallo scenario economico e geopolitico internazionale e a offrire chiavi di lettura utili per comprendere le sfide e le opportunità che attendono il territorio in un contesto sempre più complesso e interconnesso.

GIUGNO 2027

Camera di commercio di Cuneo

TALK – MOSTRA FOTOGRAFICA

ARCHIVI - PATRIMONIO DI COMUNITÀ

Incontro conclusivo e inaugurazione della mostra sulle narrazioni offerte dagli archivi della Camera di commercio

Un viaggio nella memoria per comprendere il presente e immaginare il futuro. Sarà questo l’obiettivo della mostra realizzata a partire dal patrimonio documentario custodito negli archivi storici della Camera di commercio di Cuneo, esito di un articolato progetto di ricerca e curatela che porterà alla luce documenti, immagini, testimonianze e vicende capaci di raccontare oltre un secolo di storia economica e sociale del territorio.

Attraverso una selezione di materiali d’archivio, la mostra proporrà una narrazione che intreccerà le trasformazioni dell’economia con quelle della società, restituendo il racconto di una provincia che ha saputo evolversi, innovare e affrontare le sfide del proprio tempo.

Più che una semplice esposizione documentaria, la mostra si proporrà come un racconto profondamente umano, collettivo, fatto di persone, lavoro, idee e visioni. Un’occasione per riscoprire il valore degli archivi come strumenti vivi di conoscenza e interpretazione della realtà, capaci di mettere in dialogo passato e presente e di restituire una memoria condivisa, generativa di significato e prospettive per il futuro.