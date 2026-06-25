Comunità energetiche, incontro a Saluzzo: Eneralpi Cer fa il punto su risultati e futuro

Un momento di confronto e condivisione dedicato ai risultati raggiunti e alle prospettive future. Sabato 27 giugno, dalle ore 9 alle 11, a Saluzzo si terrà l’incontro annuale della Eneralpi Cer Soc. Coop., ospitato presso l'Hub E-Viso in corso Luigi Einaudi 3 (ingresso dedicato dal lato parcheggio al piano -1).

Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati di gestione dell’ultimo esercizio, illustrando i principali dati economici, energetici e ambientali conseguiti dalla cooperativa. Sarà inoltre l’occasione per condividere con i soci lo stato di avanzamento dei progetti in corso e gli obiettivi strategici che guideranno lo sviluppo della Cer Eneralpi nei prossimi anni.

Particolare attenzione sarà dedicata alle ricadute positive generate sul territorio attraverso il modello di comunità energetica rinnovabile, alle opportunità offerte alle imprese aderenti e al ruolo che Eneralpi sta assumendo come riferimento nel panorama delle Cer a vocazione industriale, promuovendo una gestione efficiente dell’energia condivisa e la creazione di valore per soci, aziende e comunità locali.

L’incontro, guidato dal presidente Franco Santiano, intende inoltre favorire il dialogo tra imprese, professionisti e operatori del settore, creando nuove opportunità di collaborazione e crescita.