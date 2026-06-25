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Economia | 25 giugno 2026, 10:15

“Che mondo fa?”: l'analista geopolitico Dario Fabbri ne parla alla Camera di Commercio

Lunedì 29 giugno si presenta il "Rapporto Cuneo 2026", annuale appuntamento dedicato all’analisi dell’economia provinciale alla luce delle trasformazioni dello scenario internazionale

Dario Fabbri, analista geopolitico, direttore editoriale della rivista di geopolitica &quot;Domino&quot;

Dario Fabbri, analista geopolitico, direttore editoriale della rivista di geopolitica "Domino"

Lunedì 29 giugno, alle ore 10, il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo ospiterà la presentazione del "Rapporto Cuneo 2026", l’appuntamento annuale dedicato all’analisi dell’economia provinciale e delle prospettive di sviluppo del territorio alla luce delle trasformazioni dello scenario internazionale.

L’iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio di Cuneo in avvicinamento al Festival Internazionale dell’Economia, metterà in dialogo i dati sull’andamento dell’economia cuneese con le grandi dinamiche geopolitiche che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali.

Tra i relatori della mattinata spicca il contributo di Dario Fabbri, tra i più autorevoli analisti geopolitici italiani. Direttore editoriale e co-fondatore della rivista di geopolitica Domino, dirige anche la Scuola di Domino ed è il divulgatore di geopolitica della trasmissione Noos di Alberto Angela su Rai 1. Nel corso della sua carriera è stato consigliere redazionale e responsabile delle aree America e Medio Oriente della rivista Limes, di cui è stato anche fondatore e vicedirettore della Scuola, collaborando inoltre con alcune delle principali testate italiane e internazionali. La sua attività di studio e divulgazione lo ha portato a tenere lectio magistralis e seminari in sedi prestigiose, tra cui il collegio Oriel dell’Università di Oxford, la Camera dei Deputati, la Commissione Esteri del Senato, la Scuola della Magistratura e numerose università italiane. Ha svolto attività di consulenza in strategia e tattica delle grandi potenze per il consiglio di amministrazione di Microsoft negli Stati Uniti ed è autore di libri e podcast di grande successo dedicati alla geopolitica. Tra i riconoscimenti ricevuti figura il Premio Amerigo, assegnato come miglior analista e giornalista specializzato sugli Stati Uniti.

Il suo intervento, dal titolo “Che mondo fa?”, offrirà una lettura delle principali tensioni che attraversano il contesto internazionale: dallo Stretto di Hormuz ai dazi commerciali, dalla guerra in Ucraina alla competizione tra Stati Uniti e Cina, fino ai processi di riarmo e al futuro della globalizzazione. Un’analisi indispensabile per comprendere come gli equilibri geopolitici influenzino sempre più direttamente le economie locali e le prospettive delle imprese.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto, cui seguirà l’intervento di Elena Porta dell’Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte, che presenterà il quadro dell’economia provinciale nel 2025. I lavori si concluderanno con il dibattito finale animato da Giorgio Barba Navaretti, professore di Economia all’Università degli Studi di Milano e presidente del Torino Local Committee del Festival Internazionale dell’Economia.

L’incontro è gratuito, previa iscrizione, e sarà possibile seguirlo anche in modalità online. Un’occasione di approfondimento rivolta a istituzioni, imprese, professionisti e cittadini per interpretare, attraverso lo sguardo di uno dei maggiori esperti italiani di geopolitica, le sfide di un contesto internazionale sempre più complesso e i loro riflessi sul territorio cuneese.

Ai partecipanti all’incontro sarà offerta una copia cartacea del Rapporto Cuneo 2026. Un volume di 170 pagine ricco di dati e analisi, bussola imprescindibile per decifrare lo scenario socio-economico della nostra provincia e orientare le future politiche di sviluppo locale.

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