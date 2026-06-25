Rotary Alba, serata di festa e solidarietà alle Cantine Piazzo

Nella serata di martedì 23 giugno, alle Cantine Piazzo di San Rocco Seno d’Elvio, il Rotary Club Alba ha celebrato la tradizionale festa di inizio estate con un appuntamento all’insegna della convivialità e della solidarietà. Grazie alla generosa ospitalità della famiglia Allario-Piazzo, la cena benefica si è tradotta in un service da 2.500 euro destinato all’associazione Ho Cura, attiva sul territorio albese a sostegno delle cure palliative e dell’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura.

La serata, partecipata e improntata allo spirito di amicizia rotariana, ha rappresentato una delle ultime conviviali dell’annata guidata dalla presidente uscente Piera Arata, che a luglio lascerà il testimone al presidente incoming Luigi Minasso.

Nel corso dell’incontro, la presidente ha inoltre conferito cinque Paul Harris Fellow, tra le più prestigiose onorificenze rotariane, a soci che si sono distinti per l’impegno profuso nel corso dell’anno: Nicola Ernè, Alessandro Pelisseri, Ezio Porro, Enrico Strada e Raffaella Witzel.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Franco Allario e alla moglie Marina Piazzo per la disponibilità nel mettere a disposizione la suggestiva cornice delle Cantine Piazzo, insieme ai loro vini e al servizio di catering firmato Cantamessa.

Il prossimo appuntamento del Rotary Club Alba sarà martedì 30 giugno al ristorante Ca’ del Lupo per il passaggio delle consegne con il Rotaract Alba Langhe e Roero. L’apertura del nuovo anno rotariano sarà invece affidata al Galà per i 70 anni del Club, in programma l’11 luglio al Cortile della Maddalena.