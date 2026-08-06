Ludica continua a crescere ad Alba: i Cani Sciolti sostengono il nuovo centro per la disabilità complessa

Il nuovo Centro Ludica di Alba continua a prendere forma e a raccogliere intorno a sé il sostegno del territorio. Nei giorni scorsi i locali di Zona H, ormai vicini al completamento, hanno ospitato i volontari dell'associazione Cani Sciolti, che hanno consegnato un contributo destinato a sostenere i costi degli operatori impegnati nelle attività estive ludico-ricreative rivolte ai bambini e ai ragazzi con disabilità complesse.

La collaborazione era iniziata già nel 2025, quando l'associazione aveva donato al centro una doccia-barella, attrezzatura particolarmente importante per rispondere alle necessità assistenziali degli utenti. Il nuovo intervento consentirà ora di finanziare direttamente la presenza degli operatori durante le attività estive.

Nata da un gruppo di amici che aveva scelto di trasformare le occasioni di festa in momenti di solidarietà, l'associazione Cani Sciolti organizza eventi e raccolte fondi destinate alle realtà sociali del territorio. Nel tempo il gruppo ha sostenuto diversi progetti nelle Langhe e nel Roero, tra cui quelli della Collina degli Elfi e di SportABILI Alba, costruendo una rete di collaborazioni fondata sull'aggregazione e sull'aiuto concreto.

Il contributo si inserisce nel percorso che porterà all'apertura del Centro Ludica, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per bambini e ragazzi con disabilità complesse e per le loro famiglie. Dopo la conclusione degli ultimi lavori e l'installazione degli arredi, nei locali prenderanno il via laboratori pomeridiani e attività dedicate, sviluppate insieme alle cooperative Emmaus e Motiva.

Il centro è stato pensato anche come uno spazio condiviso e aperto alla collaborazione con altre realtà del territorio. Tra le prospettive previste figurano il coinvolgimento dei ragazzi del Centro Ferrero in piccoli servizi e attività di volontariato e un accordo con l'associazione La Carovana per l'organizzazione periodica di laboratori di cucina.

Gli ambienti, progettati con il supporto dell'architetto Daniela Albano dell'Ufficio tecnico comunale, sono distribuiti su un unico piano e comprendono spazi differenziati per le attività e l'assistenza. All'esterno è stato inoltre installato un trampolino interrato, acquistato grazie ai fondi raccolti nelle precedenti iniziative benefiche.

Il progetto continua così a crescere grazie a una rete che comprende associazioni, cooperative, servizi sanitari, istituzioni e sostenitori privati. Nei mesi scorsi anche l'Enoteca Regionale Piemontese Cavour di Grinzane Cavour aveva deliberato una donazione di 1.500 euro a favore di Ludica, destinata alle future attività ludico-ricreative.