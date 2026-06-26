Borgo San Dalmazzo, la piazza dell'Asl chiusa per lavori: troppi disagi per gli automobilisti?

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

La presente per segnalare la vergognosa situazione che si verrà a creare nei giorni 29 e 30 giugno (lunedì e martedì), quando la Piazza dell'Asl Cn1 di Borgo San Dalmazzo verrà chiusa al traffico per lavori vari.

Da ricordare che la piazza adiacente è momentaneamente chiusa perché ci sono le giostre e quella ancora più a valle è quasi tutta occupata dai mezzi dei giostrai e dai camper, quindi rimarranno ben pochi parcheggi

Quasi tutte le persone che accedono nelle suddette piazze lo fanno per problemi di salute, talvolta anche abbastanza gravi, per accedere alla nuova Casa Della Salute, per visite etc.

C è anche chi ci va per lavorare, quindi non per far passare il tempo o stare un pochino al fresco, ma per esigenze!

Una libera cittadina (lettera firmata)