Cuneo, oltre 600 persone al Parco Fluviale per “No(t)te di Luce – Sinfonie di Vita”

Grande successo ieri sera, giovedì 25 giugno, al Parco Fluviale Gesso e Stura per la tappa conclusiva di “No(t)te di Luce – Sinfonie di Vita”, iniziativa promossa dall’Associazione La Cura nello Sguardo ODV che ha richiamato oltre 600 partecipanti in una cornice naturale suggestiva.

La serata ha proposto un’esperienza intensa ed emozionante, in cui musica, ambiente e solidarietà si sono intrecciati. Protagoniste le melodie di Ludovico Einaudi, eseguite dal vivo da Lorenzo Martini al pianoforte, Sara Cesano al violino e Chiara Di Benedetto al violoncello, capaci di accompagnare il pubblico in un percorso artistico e umano all’insegna della condivisione.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Gianfranco Demichelis, assessore con deleghe a Parco fluviale, Ambiente, Protezione civile e Verde pubblico, che ha portato il saluto dell’Ente Parco sottolineando il valore di iniziative che uniscono cultura e impegno sociale, e la dottoressa Cristina Granetto, direttore della Struttura complessa di Oncologia dell’Area Nord dell’ASL CN1, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle cure palliative e del sostegno alle famiglie.

L’associazione ha espresso gratitudine verso tutti i partecipanti e i sostenitori che, con la loro presenza e le donazioni, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Direzione del Parco Fluviale Gesso e Stura per l’ospitalità e la collaborazione, oltre che a Marco Gallo Odontoiatria per il supporto concreto.

La partecipazione registrata nelle tappe di Busca e Cuneo conferma la forte sensibilità del territorio cuneese sui temi della cura, della dignità della persona e della solidarietà. L’impegno dell’associazione prosegue quotidianamente: è possibile sostenere i progetti attraverso donazioni, il 5 per mille o consultando i canali ufficiali per ulteriori informazioni.