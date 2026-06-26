Saluzzo: Freequence, terzo appuntamento stasera

Saluzzo si prepara a vivere una nuova serata di festa con il ritorno di Freequence, l’evento che stasera (venerdì 26 giugno) promette di trasformare nuovamente il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Dopo il successo delle prime due serate, l’iniziativa torna ad animare strade, piazze e locali della città con un ricco programma di musica dal vivo, dj set, spettacoli itineranti, intrattenimento per famiglie e proposte enogastronomiche.

Promossa dal Centro Commerciale Naturale di Saluzzo in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni e con il patrocinio del Comune, la manifestazione coinvolgerà decine di attività commerciali del centro, offrendo ai visitatori un’esperienza diffusa capace di coniugare svago, socialità e valorizzazione del territorio.

"Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il territorio attraverso eventi che sappiano unire intrattenimento, commercio e aggregazione sociale – spiega Massimo Rea, presidente del Centro Commerciale Naturale di Saluzzo –. Manifestazioni come Freequence rappresentano un'importante opportunità per sostenere le attività economiche locali e, allo stesso tempo, offrire a cittadini e visitatori momenti di svago e condivisione. Dopo l'ottima risposta ottenuta nelle precedenti serate, siamo felici di proporre un nuovo appuntamento che contribuirà a rendere Saluzzo sempre più vivace, accogliente e attrattiva per famiglie, giovani e turisti".

Dalle prime ore della sera Saluzzo si riempirà di musica e intrattenimento. Tra i protagonisti della serata ci saranno gli Eclipse Radio Live Set al Montmartre Pub e Blackout, l’OCC Takes Control DJ Set al Bar Corona Grossa, Federico Effe al Caffè della Vittoria e il DEPO DJ Set al Caffè Pellico. Spazio anche alla musica live con i Cosmopolitan, il Ri.Len.To Acoustic Trio, i Rosso Malpelo, la Ucir Louisiana Band e la Prysma Rock Band, oltre al tributo a Lucio Battisti proposto dai 10HP.

Non mancheranno le proposte dedicate agli amanti del ballo, con la serata latina e caraibica dell’Ala di Ferro, mentre il gruppo Freedance porterà nelle vie cittadine uno spettacolo di danza itinerante capace di coinvolgere il pubblico lungo tutto il percorso della manifestazione.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie.

Per i più piccoli verrà allestita un’area dedicata con gonfiabili, truccabimbi, palloncini, bolle giganti, giochi tradizionali e laboratori creativi, così da offrire occasioni di divertimento per tutte le età.



