Saluzzo, in vendita i biglietti per lo spettacolo dei Patagarri e di Federico Buffa

Manca meno di un mese a due degli appuntamenti clou del Festival Occit’amo, presso Il Quartiere (piazza Montebello, 1) a Saluzzo.

Mercoledì 22 luglio, infatti, alle ore 21.30, la band milanese de “I Patagarri” salirà sul palco dell’ex Caserma Musso per proporre al pubblico di Occit’amo il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente che l’ha fatta amare dal grande pubblico durante X Factor 2024. Il concerto è organizzato in collaborazione con Ratatoj.

Giovedì 23 luglio, alle ore 21, invece, il noto giornalista e storyteller sportivo Federico Buffa, rifletterà sul potere simbolico dello sport come forma di riconciliazione, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, con uno spettacolo realizzato con Moris Gasparri, dal titolo “Olimpiadi tra guerra e pace”. Lo show è una produzione di International Music and Arts ed è organizzato in collaborazione con Borgate dal Vivo.

È possibile acquistare l’accesso ai due eventi su mailticket.it al costo di 20 euro biglietto intero e 10 euro ridotto per under 10 + diritti di prevendita.

Entrambe le iniziative rientrano nella rassegna di Occit’amo Festival che animerà le terre del Monviso per tutta l’estate. Per maggiori informazioni www.occitamo.it.