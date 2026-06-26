Monforte d'Alba, al Castello di Perno tre incontri dedicati a Natalia Ginzburg

Prenderà il via mercoledì 1° luglio alle ore 18.30, nella suggestiva Biblioteca Einaudiana del Castello di Perno a Monforte d’Alba, la rassegna “Natalia Ginzburg e il femminile. Parole, memoria e voci contemporanee”, un ciclo di tre appuntamenti che mette al centro la figura della scrittrice e il suo lascito culturale e civile.

L’iniziativa, ideata da Francesca Rotta Gentile e realizzata in collaborazione con il festival letterario “Cervo in blu d’inchiostro”, la Libreria La Torre di Alba e il Liceo Govone, si inserisce nel solco della tradizione culturale del Castello di Perno, luogo profondamente legato alla storia della casa editrice Einaudi e frequentato da protagonisti del Novecento come Giulio Einaudi, Cesare Pavese e Italo Calvino.

La rassegna intende restituire la complessità e l’attualità di Natalia Ginzburg, attraversandone la produzione letteraria, il ruolo editoriale e l’impegno politico. Una figura che ha fatto della parola uno strumento essenziale, diretto e privo di artifici, capace di esprimere verità e responsabilità.

Il primo incontro, intitolato “Le parole e il coraggio: Natalia Ginzburg e la Resistenza delle donne”, vedrà la partecipazione di Daniela Cassini e Gabriella Badano, autrici del volume “Protagoniste. Storie di donne e Resistenza” (Fusta Editore). L’appuntamento approfondirà il ruolo femminile nella Resistenza italiana, intrecciando le vicende storiche con le testimonianze letterarie delle scrittrici dell’epoca, tra cui la stessa Ginzburg, segnata dall’esperienza accanto al marito Leone Ginzburg.

«È particolarmente significativo parlare di Natalia Ginzburg nella Biblioteca del Castello di Perno – sottolinea Daniela Cassini – luogo einaudiano in cui si riuniva una delle comunità culturali più importanti del Novecento, dove Ginzburg rappresentava una presenza femminile unica tra grandi protagonisti della letteratura italiana».

L’incontro sarà introdotto dalla professoressa Francesca Rotta Gentile, che proporrà anche alcune letture. Al termine è previsto un aperitivo con i vini del Castello di Perno. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

La rassegna proseguirà sabato 11 luglio con Piera Levi-Montalcini, ingegnera e nipote della Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, e mercoledì 15 luglio con Beatrice Manetti dell’Università di Torino, che approfondirà la narrativa di Ginzburg negli anni Settanta.