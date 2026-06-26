ATLETICA / Memorial Daniele Giacosa ad Asti: 450 in gara

Grande affluenza di atleti, ben 450, in occasione del nono “Memorial Daniele Giacosa”, organizzato mercoledì 24 giugno ad Asti (sono in corso i lavori di rifacimento della pista di Alba) dall’Atletica Alba, per ricordare il forte ostacolista e decathleta, deceduto nel 2017 in un incidente stradale.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la società Vittorio Alfieri, ha visto risultati di valore: come lo scorso anno le gare ad ostacoli, dedicate alla memoria di Daniele, sono state vinte da Andy Gatto, albese dell’Atletica Roata Chiusani, che ha chiuso i 110hs in 14”61 e da Jessy Ifa Uwadiae (alessandrina dell’Atletica Mondovì), prima sui 100hs in 14”31; al secondo posto Christian Boschetti (Atl. Mondovì; 15”76); e Fatima Kpne (Atl. Cuneo, 14”34).

I 100 ostacoli Allieve hanno visto la vittoria di Sofia Onorati (Atletica Alba) in 15”41; i 110 ostacoli Juniores il successo di Andrea Tallarico (astigiano dell’Atletica Mondovì) in 14”92. Sempre a livello assoluto Chiara Rabezzana (astigiana dell’Atl. Mondovì) è giunta seconda nel salto triplo, con 11,04, terzo posto per Francesco Gollè (Roata Chiusani) sugli 800 in 1’54”75, Francesca Bianco (Dragonero) sui 1500 in 4’47”91 e Pietro Matarazzo (Roata Chiusani) sui 3000 in 8’44”82

Nella categoria Cadette/i vittorie sui 300 di Lacey Mballa Ntolo (Atl. Cuneo) 40”56, sui 2000 di Virginia Galletto (Atl.Saluzzo) in 6’33”99; nel salto in alto di Ludovico Allocco (Atletica Alba) con 1,80 e nel salto triplo Annalisa Magliano (Roata Chiusani) con 11,45; secondo sui 300 in 37”97 Matteo Brignone (Roata Chiusani) e terzo nel triplo Samuele Ternavasio (Atl. Fossano) con 12,31.