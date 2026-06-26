CALCIO / Saluzzo, panchina affidata ad Antonino Asta

L’ACSD Saluzzo comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Antonino Asta.

Nato a ad Alcamo ma calcisticamente legato a doppio filo alla nostra regione, Asta non ha bisogno di presentazioni: storico e indimenticato capitano del Torino, club con cui ha collezionato oltre 130 presenze conquistando anche la maglia della Nazionale azzurra, porta a Saluzzo la cultura del lavoro, la grinta e la leadership che lo hanno sempre contraddistinto, sia in campo che in panchina.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Asta ha intrapreso una brillante carriera da tecnico, partendo proprio dalle giovanili del Torino per poi maturare importanti esperienze alla guida di prime squadre in piazze storiche come Monza, Bassano Virtus (portato fino alla finale playoff per la Serie B), Lecce, Feralpisalò, Teramo e Pistoiese.

Il commento del presidente Pairetto: "Siamo orgogliosi di poter accogliere Antonino Asta nella famiglia del Saluzzo. La sua scelta dimostra la serietà del nostro progetto e la volontà di continuare a crescere. Cercavamo un profilo di personalità, capace di valorizzare il gruppo e di trasmettere valori importanti: Antonino incarna perfettamente questo spirito.”