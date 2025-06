Saluzzo, l’alta temperatura esterna non si riverbera in Consiglio comunale

Considerata le elevate temperature di questi giorni e mancando nell’aula consiliare l’aria condizionata, nessuno se l’è sentita, nemmeno dai banchi della minoranza, di alzare ulteriormente i toni che avrebbero reso l’aula una fornace.

La seduta consiliare di ieri sera, mercoledì 25 giugno, si è risolta in un paio d’ore e di fatto senza polemiche di sorta. Assenti il sindaco Franco Demaria, l’assessore al Welfare Fiammetta Rosso e il consigliere di minoranza Claudio Capitini.

Rinviati ad un successiva seduta due punti che erano all’ordine del giorno, la relazione annuale del garante dei diritti delle persone provate della libertà personale, Paolo Allemano, e il Piano di Gestione Forestale.

Tre le interrogazioni presentate dalle minoranze che vertevano sulla mancata apertura al pubblico del Parco di Vigna Ariaudo, sulle fognature in varie località (ampie zone residenziali ne sono ancora prive) e sugli aspetti della sicurezza e qualità dell’ambiente urbano.

Presentata dall’assessore alle Finanze Enrico Falda una corposa variazione di bilancio che ha visto astenute le minoranze. Approvato all’unanimità il nuovo regolamento che disciplina l’attività di acconciatore ed estetista. Il precedente, datato 1995, era superato e si rendeva necessaria, dopo trent’anni, un’attualizzazione.

Approvata, anche in questo caso senza discussioni, una questione di carattere edilizio-urbanistico che riguarda l’ammissibilità di abitazioni pertinenziali per i comparti del terziario e dell’industria. In altri termini le abitazioni contigue ad attività artigianali o piccole aziende.

Infine, con qualche limatura richiesta dalle minoranze, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere il cessate il fuoco immediato e la difesa dei diritti umani in Medio Oriente.

Torneremo ancora con altri servizi sul Consiglio comunale trattando più specificamente i temi del Parco di Vigna Ariaudo e l’ancora mancante collegamento alla rete fognaria delle abitazioni in via Pagno, Via Revello e via Clemer.