SCI DI FONDO / Martino Carollo in Svezia con la squadra di Coppa del mondo maschile e femminile

La squadra di Coppa del mondo maschile e femminile di sci di fondo lavorerà per due settimane nella località svedese di Torsby, sede di un allenamento, da giovedì 25 giugno a giovedì 9 luglio.

Fanno parte della spedizione Elia Barp, Martino Carollo, Davie Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Gabriele Matli, Davide Ghio, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Caterina Ganz, Nadine Laurent, Nicole Monsorno e Virginia Cena, con i tecnici Markus CRamer, Andrea Restano, Francesca Baudin, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra.