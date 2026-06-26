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Sport | 26 giugno 2026, 09:57

SCI DI FONDO / Martino Carollo in Svezia con la squadra di Coppa del mondo maschile e femminile

Allenamento fino a giovedì 9 luglio

SCI DI FONDO / Martino Carollo in Svezia con la squadra di Coppa del mondo maschile e femminile

La squadra di Coppa del mondo maschile e femminile di sci di fondo lavorerà per due settimane nella località svedese di Torsby, sede di un allenamento, da giovedì 25 giugno a giovedì 9 luglio. 

Fanno parte della spedizione Elia Barp, Martino Carollo, Davie Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Gabriele Matli, Davide Ghio, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Caterina Ganz, Nadine Laurent, Nicole Monsorno e Virginia Cena, con i tecnici Markus CRamer, Andrea Restano, Francesca Baudin, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra.

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