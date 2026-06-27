Mondovì in lutto per la prematura morte del piccolo Marco

Lutto a Mondovì, scolnvolta dalla tragica notizia della morte del piccolo Marco Fulcheri, deceduto ad un anno di età all'ospedale di Padova, dove si trovava ricoverato per problemi al cuore che purtroppo hanno spento la sua vita in modo precocissimo.

I medici non sono riusciti a salvarlo.

La città di Mondovì non può che stringersi al dolore immenso di una famiglia stimata e conosciuta. La mamma, Eleonora Indemini, è medico di medicina generale, mentre il papà Alberto Fulcheri è il titolare della storica farmacia Aragno, il cognome della madre, a Mondovì Piazza.

Le parole del sindaco Luca Robaldo esprimono il sentimento comune:

"Tutta la Comunità monregalese si stringe attorno alla famiglia in questi momenti così tristi. In momenti come questi è impossibile trovare le parole.

Condivido da tanti anni un bel rapporto di amicizia con papà e mamma e con le famiglie Fulcheri e Indemini. L'abbraccio più forte va ad Alberto ed Eleonora, insieme ad esso il cordoglio e la vicinanza di tutta la città".

Al momento non è nota la data delle esequie.