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CICLISMO / Pietro Mattio tira le somme dopo il campionato italiano: “Per me era importante esserci nonostante l’influenza” [VIDEO]
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Ciclismo | 28 giugno 2026, 09:04

CICLISMO / Pietro Mattio tira le somme dopo il campionato italiano: “Per me era importante esserci nonostante l’influenza” [VIDEO]

Il piaschese continua: “Il percorso non mi si addiceva ma sono contento di com’è andata”

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Quella di ieri, sabato 27 giugno, è stata una giornata emozionante per Pietro Mattio che ha corso per la prima volta in carriera la prova in linea del campionato italiano élite.

Il piaschese ha gareggiato sulle strade di casa ed è stato assoluto protagonista. Nonostante il percorso non fosse adatto alle sue caratteristiche, il cuneese è sempre rimasto nelle prime posizioni del gruppo, facendosi spesso notare e accumulando tanta esperienza per il futuro.

(Pietro Mattio sul Colle Morté)

Il portacolori del Team Visma Lease a Bike, unico atleta al via per la sua squadra, è giunto 29° sul traguardo di corso Nizza, nella pancia del plotone di testa.

Queste le dichiarazioni del piaschese Pietro Mattio subito dopo il traguardo di Cuneo (GUARDA IL VIDEO)
 

Samuele Bernardi

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