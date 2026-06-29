Il grazie di un lettore alla Chirurgia dell'ospedale di Ceva

Gentile Direttore,

Le scrivo per esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il personale dell’Ospedale di Ceva.

Di recente sono stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia per un intervento chirurgico di ernia ombelicale in regime di day hospital. In un momento che comprensibilmente genera sempre un po' di ansia, ho trovato un ambiente straordinario. Tutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri fino agli OSS, mi ha accolto e assistito con una cortesia, una gentilezza e una premura rare.

Un ringraziamento speciale e di cuore va alla chirurga, la dott.ssa Aprile: oltre alla sua indiscutibile preparazione professionale, ha dimostrato una sensibilità e una gentilezza umane che hanno fatto davvero la differenza, dandomi massima serenità e sicurezza in ogni istante.

Spesso la sanità pubblica finisce sui giornali solo per le notizie negative. Credo sia doveroso dare spazio anche alle storie di eccellenza come questa. A Ceva ho trovato non solo grandissimi professionisti, ma soprattutto persone di grande cuore.

Grazie ancora a tutta l'équipe per l'ottimo lavoro e per l'umanità dimostrata.

Cordiali saluti.

Paolo Bertone