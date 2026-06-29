NUOTO / Sara Curtis è "la ragazza del futuro": a dirlo l'olimpionica Novella Calligaris

Il 62esimo Trofeo Settecolli inizia con alla grande grazie a Sara Curtis che timbra in 27”03 il nuovo primato continentale dei 50 dorso e quinto tempo al mondo di sempre.
Lo ha scritto in un post su Instagram nientemeno che la nuotatrice olimpionica Novella Calligaris.
Un'autentica investitura da parte della prima medagliata olimpica nella storia del nuoto italiano, con il record in batteria a Monaco '72 nei 400 stile libero e l'argento ottenuto in finale.
La Calligaris è in foto con la nuotatrice saviglianese, che ha messo a segno un record dietro l'altro.
Ieri ha infatti stabilito il terzo primato nazionale al Trofeo Settecolli di Roma nei 50 stile dopo i 100 stile di sabato e i 50 dorso di venerdì, centrando anche il record europeo.
Per sara anche la telefonata e i complimenti del presidente Alberto Cirio, che ieri l'ha definita orgoglio nazionale e piemontese.