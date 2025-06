Tre feriti in un frontale sulla Statale 28 a Vicoforte

E’ di tre feriti, trasportati in codice giallo all’ospedale di Mondovì, il bilancio dell’incidente frontale verificatosi poco dopo le ore 19.30 di oggi, domenica 29 giugno, lungo la Statale 28 a Vicoforte.

Delle due automobili coinvolte, una prima è finita in un prato a margine della strada mentre la seconda è rimasta sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale 118, i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Ceva, i Carabinieri della locale Compagnia e tecnici Anas.

La strada è rimasta chiusa alla circolazione stradale per circa due ore per consentire i soccorsi ai feriti, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.