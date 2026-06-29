PADEL / Storica promozione per il Padel Club Bra: le ragazze volano in Serie C

Un grande risultato che è frutto del lavoro e dell’impegno di un gruppo virtuoso, vero e proprio fiore all’occhiello del movimento agonistico del Padel Club Bra. Mentre prosegue il cammino dei giovani padelisti e del gruppo agonistico maschile, l’impresa da copertina di queste ore arriva dal team in rosa del sodalizio presieduto da Filippo Bonfante.

Dopo aver vinto meritatamente il girone di qualificazione di Serie D, le giocatrici del club di via Senator Sartori hanno ingranato le marce alte negli scontri diretti del tabellone conclusivo. Le braidesi hanno superato prima il Verdelago e successivamente le valligiane del Belair Aosta nella gara decisiva che è valsa la storica promozione in Serie C.

Un traguardo frutto di impegno costante e amicizia, che ha compattato la squadra nelle fasi decisive. Le atlete si sono dimostrate solide in campo e ben guidate a bordo campo dal capitano, il gaucho Nico Moser, prezioso nel supportare il gruppo nei momenti più delicati delle sfide.

A suggellare l’anno magico delle atlete va sottolineato come le due formazioni Tpra si siano entrambe qualificate alle finali regionali.

Si tratta di un obiettivo che nessun altro sodalizio della provincia Granda è riuscito a conquistare in questa stagione, un primato che non può che inorgoglire ulteriormente il direttivo guidato da Enrico Marengo e Alessandro Musso.