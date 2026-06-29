ATLETICA / Grosseto, doppio oro per Yasmine Lazouzi e argento per Giacomo Provera

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo torna da Grosseto con un bilancio di grande prestigio. Ai Campionati Italiani Allievi, disputati sabato 27 e domenica 28 giugno nello stadio “Zecchini”, la società monregalese ha conquistato due titoli italiani con Yasmine Lazouzi, un argento con Giacomo Provera e due convocazioni in maglia azzurra in vista degli Europei U18 di Rieti.

La trasferta toscana ha registrato anche un dato storico per la partecipazione numerica: i 17 portacolori impegnati tra prove individuali e staffette rappresentano infatti il gruppo più ampio mai schierato dal club in oltre trent’anni di attività. A seguire la delegazione sono stati i tecnici Luca Candela, Pietro Rossi ed Enrico Priale, con il supporto di Marco Corino e Antonella Giulivi, in una collaborazione che negli ultimi anni ha rafforzato la crescita del settore giovanile.

La protagonista assoluta è stata Yasmine Lazouzi, capace di mettere a segno una doppietta d’oro di alto livello. Sabato si è imposta nei 2.000 siepi in 6’47”50, mentre domenica ha completato il bis nei 3.000 metri con il tempo di 9’49”89. Due successi che confermano il valore della mezzofondista e le valgono la convocazione azzurra per la rassegna continentale.

Ottima anche la prova di Giacomo Provera, che nei 400 ostacoli ha centrato l’argento dopo aver fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle batterie in 53”55. In finale ha chiuso in 52”60, cedendo soltanto all’imperiese Crisci, vincitore in 51”88. Per il monregalese si tratta di un risultato di grande spessore, che lo proietta verso il confronto europeo con ambizioni importanti.

Tra i risultati più significativi figura anche quello di Giorgio Comino, quarto nei 2.000 siepi con 5’58”70, battuto per appena due centesimi nella lotta per il bronzo. Un piazzamento che lascia un po’ di rammarico, ma che conferma la crescita dell’atleta, capace di migliorare il proprio personale di ben 12 secondi.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti", ha commentato il presidente Fabio Boselli. "A Grosseto abbiamo avuto numeri importanti, risultati di eccellenza e piazzamenti nei dieci. È il segno della compattezza e della profondità della squadra". Sulla stessa linea anche il tecnico Enrico Priale: "Le due maglie azzurre sono la prova più bella che il lavoro fatto in questi anni, mattone dopo mattone, sta dando i suoi frutti in ogni settore, compresi quelli che abbiamo ricostruito da zero come i lanci e il mezzofondo."

Oltre alle medaglie, il weekend ha confermato la qualità complessiva del gruppo biancorosso. Lucrezia Garelli ha chiuso ottava nel disco con 35,94 metri e 22ª nel peso con il personale di 11,05. Lorenzo Marino si è piazzato nono nel salto triplo con 13,98 metri, restando fuori dalla finale per soli tre centimetri. La 4x100 maschile con Rabezzana, Provera, Simbula e Marino ha concluso decima in 43”28, mentre la 4x100 femminile ha chiuso 12ª in 48”48.

Tra gli altri risultati, Francesco Simbula è arrivato 12° nei 200 metri in 22”27 e 24° nei 110 ostacoli, dopo il superamento del primo turno. Giacomo Rabezzana ha terminato 40° nei 200 metri in 23”38. La 4x400 femminile con Musso, Botto, Sito e Bertone ha chiuso 18ª in 4’06”46, mentre sul giro di pista Sofia Bertone e Noemi Bertone hanno raccolto rispettivamente il 20° e il 22° posto. Buoni piazzamenti anche per Paola Ambrosio nel giavellotto e per le marciatrici Emma Battaglio e Carolina Ribezzo.

Il bilancio finale di Grosseto racconta una società solida, capace di andare oltre le singole medaglie e di presentarsi con continuità ai vertici nazionali. Per l’Atletica Mondovì, le due convocazioni in azzurro e i numerosi piazzamenti di rilievo rappresentano la conferma di un movimento giovanile in piena salute.