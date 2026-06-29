CICLISMO / L’ex campione europeo Matteo Trentin e il piemontese Jacopo Mosca analizzano il campionato italiano [VIDEO]

Sabato scorso, 27 giugno, è andata in scena la prova in linea del campionato italiano, vinta dal friulano Milan. In gara c’erano anche due ragazzi dall’incredibile esperienza che, per un motivo o per l’altro, si sono contraddistinti egregiamente.

Matteo Trentin è giunto sesto sul traguardo, evidenziando una buona forma che fa ben sperare in vista del Tour de France. Dopo l’arrivo, l’ex campione europeo ha sottolineato il grande caldo affrontato nel corso della competizione.

Jacopo Mosca (foto sopra) ha invece lavorato duramente per il leader Milan soprattutto nella prima fase di gara. Il lavoro del piemontese (di Osasco ma nativo di Savigliano) è stato ancora una volta fondamentale per arginare i tentativi di fuga. L’alfiere della Lidl-Trek, pur non avendo concluso la prova, ha poi potuto festeggiare assieme ai compagni di squadra.

Questi i commenti di Matteo Trentin e Jacopo Mosca dopo l’arrivo a Cuneo (GUARDA IL VIDEO)