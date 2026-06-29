CICLISMO / Nicole Bracco è d'oro in pista e difende la maglia rosa anche sulle colline toscane

Giornate di successi per il ciclismo cuneese grazie alle prestazioni di Nicole Bracco. L'atleta saviglianese della Sc Cesano Maderno, al suo primo anno tra le donne allieve, ha vissuto un fine settimana da assoluta protagonista tra la pista piemontese e le strade della Toscana.

Giovedì 25 giugno, presso il Velodromo di San Francesco al Campo, si è disputato il "Trofeo Autotrasporti Mascarello - Memorial Francone". Nicole Bracco ha trionfato nella specialità dell'omnium, che riunisce quattro diverse discipline.

Nello scratch l'atleta si è imposta allo sprint sulla lombarda Isabel Di Sciuva (Gs Cicli Fiorin).

Nella tempo race ha chiuso in seconda piazza dietro alla compagna di squadra Vittoria Vitillo.

Nella prova a eliminazione la saviglianese ha ribadito la sua superiorità vincendo la prova, per poi completare l'opera nella corsa a punti finale, dove ha conquistato il successo con 26 punti totali sempre davanti a Vittoria Vitillo. La Sc Cesano Maderno ha così festeggiato una splendida doppietta sul podio.

Domenica 28 giugno l'azione si è spostata sulle colline del pisano per la 17ª frazione del "Giro d'Italia Interregionale del Trofeo Rosa", coincidente con il 1° Trofeo "Ruote Rosa di Casciana Terme Lari", appuntamento organizzato dal Team Fabiana Luperini. In una gara durissima, caratterizzata da temperature vicine ai 40 gradi e da un percorso esigente nei territori comunali di Lari e di Cevoli, a imporsi è stata la messicana Andrea Sanchez Paredes della A.R.Monex Pro Cycling Team.

Nicole Bracco ha saputo ben difendersi chiudendo in 10ª posizione, a soli 50 metri dal gruppetto delle fuggitive composto da scalatrici pure. Questo piazzamento le ha permesso di guadagnare ulteriori punti sulla diretta inseguitrice in classifica e di conservare saldamente la prestigiosa maglia rosa di leader generale. Nella stessa corsa da sottolineare il quarto posto di Irene Pancheri (Sc Cesano Maderno), che ha sfiorato il podio per un soffio.

Tra le donne esordienti del secondo anno, il team brianzolo ha festeggiato anche il secondo posto di Aurora Cerame e il terzo di Michelle Spinoni, mentre tra le esordienti del primo anno sono arrivati il terzo posto di Selene Sforzini e il settimo di Margherita Mariani.

Il prossimo cruciale appuntamento stagionale è fissato per sabato 4 luglio a Laives, dove si svolgeranno i campionati italiani su strada, obiettivo tricolore per tutte le migliori promesse del ciclismo giovanile.