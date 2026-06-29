Violento nubifragio con grandine ad Argentera: smottamento sulla Statale 21 verso il Colle della Maddalena [FOTO]

Un violento temporale e grandine si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi in alta valle Stura nel comune di Argentera, al confine tra Piemonte e Francia, provocando uno smottamento lungo la strada statale 21 del Colle della Maddalena, nei pressi dell'omonimo lago.

L'allarme è stato lanciato da un automobilista al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo, che ha segnalato la presenza di fango e detriti sulla carreggiata. Pur non trattandosi di un intervento di competenza dei vigili del fuoco, il Comando ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, allertando Anas, i carabinieri e il sindaco di Argentera, Monica Ciaburro, per garantire la sicurezza della viabilità transfrontaliera. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste pronte a intervenire in caso di necessità.

Sul posto era ancora ben visibile lo strato di grandine lasciato dal nubifragio, insieme al fango e al materiale trascinato sulla sede stradale. In attesa dell'arrivo della squadra Anas, che ha predisposto l'invio di una pala gommata per la pulizia della carreggiata, i carabinieri di Pietraporzio gestiscono la viabilità.

La circolazione non è stata interrotta e anche i mezzi pesanti sono riusciti a transitare, seppur con cautela. Una volta rimosso il materiale franato la strada tornerà presto alle normali condizioni di sicurezza.

"Ringrazio tutti coloro che si sono immediatamente attivati. Ancora una volta la collaborazione tra istituzioni ed enti ha consentito di intervenire con tempestività per garantire la sicurezza dei cittadini e di un'arteria internazionale così importante", ha dichiarato il sindaco di Argentera e parlamentare Monica Ciaburro.