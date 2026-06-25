Ad Alba via De Gasperi cambia volto: rimosse le vecchie strutture, parte la riqualificazione dell'area

Un'area più aperta, funzionale e vissuta dal quartiere. Dopo la rimozione delle strutture presenti in via De Gasperi, il Comune di Alba apre una nuova fase del percorso di riqualificazione dello spazio, avviando il confronto con le associazioni e con i residenti per definirne il futuro assetto.
L'intervento rappresenta il primo passo di un progetto che punta a ripensare l'area non soltanto per le realtà associative che già la utilizzano, ma come luogo di aggregazione a disposizione dell'intero quartiere.
“Abbiamo già avviato un confronto con la popolazione e con le associazioni del quartiere per definire gli aspetti utili alla riqualificazione dell'area”, spiega l'assessore Davide Tibaldi.
L'obiettivo è costruire uno spazio più accogliente e maggiormente fruibile, capace di rispondere alle esigenze di chi lo frequenta quotidianamente.
“L'idea è quella di rendere quel luogo più accogliente e più fruibile da parte di tutti, non solo delle associazioni ma anche di tutta la cittadinanza del quartiere”, sottolinea Tibaldi.
Tra le ipotesi attualmente al vaglio figurano la realizzazione di piccole strutture di servizio che possano supportare le attività svolte nell'area.
“Valuteremo come realizzare spazi funzionali alle attività, ad esempio un piccolo ricovero per le attrezzature o un punto di ritrovo utilizzabile anche in caso di pioggia. I dettagli saranno definiti nei prossimi mesi insieme ai soggetti coinvolti”, conclude l'assessore.