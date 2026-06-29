Monastero di Vasco, approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria tra la SP 271 e la SP 36: a breve l'appalto

La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la Strada Provinciale 271 (tronco Monastero Vasco – Gosi) e la Strada Provinciale 36, un’opera attesa che consentirà di mettere in sicurezza uno dei principali incroci del territorio comunale di Monastero di Vasco.

L’intervento rappresenta il naturale sviluppo del percorso amministrativo avviato con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel dicembre 2025 e conferma un investimento complessivo di 440 mila euro, interamente finanziato dalla Provincia di Cuneo.

Il progetto prevede la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la S.P. 271 e la S.P. 36, accompagnata da una serie di opere complementari finalizzate ad aumentare la sicurezza della circolazione. Tra queste figurano l’adeguamento dell’accesso comunale verso il cimitero, la sistemazione delle pavimentazioni stradali, la realizzazione di nuovi marciapiedi e isole spartitraffico, la predisposizione dell’illuminazione pubblica, il rifacimento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, la nuova segnaletica e l’installazione delle barriere di sicurezza.

L’opera è stata progettata dall’Ufficio Viabilità della Provincia di Cuneo e, con l’approvazione del progetto esecutivo, entra nella fase che precede l’affidamento dei lavori.

Dichiarazione del consigliere provinciale Pietro Danna: “L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta l’ultimo fondamentale passaggio dell’iter amministrativo e progettuale di un’opera che il territorio attende da molti anni. Ora possiamo guardare con fiducia alla prossima fase, quella dell’appalto dei lavori, che consentirà finalmente di dare concretezza a questo importante intervento.

Si tratta di una notizia storica per Monastero di Vasco: la realizzazione della rotatoria metterà in sicurezza un’intersezione particolarmente critica e pericolosa, migliorando la viabilità e la tutela di tutti gli utenti della strada.

Come consigliere provinciale esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Provincia di Cuneo, che ha seguito con determinazione tutte le fasi della progettazione fino all’approvazione del progetto esecutivo: in tal senso ringrazio in modo particolare l’Ing. Danilo Bruna ed il Geom. Loris Beltrando. Da consigliere comunale di Monastero di Vasco sono inoltre particolarmente orgoglioso perché quest’opera è inserita nel programma di mandato dell’amministrazione guidata dal sindaco Franco Bosio. Oggi possiamo dire di aver mantenuto un impegno importante assunto con i cittadini, compiendo un passo decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la sicurezza e per il futuro del nostro Comune”.

Dichiarazione del sindaco di Monastero di Vasco Franco Bosio: "L’approvazione del progetto esecutivo è una notizia molto importante per Monastero di Vasco. Si tratta di un’opera attesa da anni, che permetterà di rendere finalmente più sicuro un incrocio particolarmente critico per la viabilità del nostro territorio. Ringrazio la Provincia di Cuneo, il Presidente Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna per l’attenzione dimostrata. Ora confidiamo che i lavori possano essere avviati quanto prima, così da offrire ai cittadini un’infrastruttura moderna e più sicura”.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il territorio, destinata a migliorare la sicurezza della viabilità provinciale e degli accessi comunali, riducendo i rischi per automobilisti, ciclisti e pedoni e rendendo più funzionale un nodo stradale particolarmente frequentato.