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Agricoltura | 30 giugno 2026, 17:17

Alba si conferma tra le eccellenze rurali: la capitale delle Langhe è "Spiga Verde 2026"

In provincia di Cuneo sono undici i Comuni insigniti della bandiera, con le novità di Barolo e Farigliano

La consegna delle bandiere ai Comuni Spiga Verde

La consegna delle bandiere ai Comuni Spiga Verde

Anche quest'anno il Comune di Alba ha ottenuto il riconoscimento Spighe Verdi, il programma nazionale promosso da Fee ItaliaFoundation for Environmental Education (l'ente che assegna anche le Bandiere Blu), in collaborazione con Confagricoltura. Il premio certifica i Comuni rurali che si sono distinti per le buone pratiche ambientali, l'impegno nello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio agricolo e paesaggistico.

Il programma sostiene le amministrazioni comunali nel valorizzare il patrimonio rurale, pianificare la gestione del territorio, migliorare la qualità della vita, ridurre l'impatto ambientale e favorire l'occupazione nella green economy. Il riconoscimento è stato consegnato giovedì 25 giugno a Roma, nel corso della cerimonia ospitata nella sala convegni del Cnr. A ritirare la bandiera per il Comune di Alba è stata Erika Silvestro, funzionaria della Ripartizione Urbanistica e Territorio.

In provincia di Cuneo sono undici i Comuni premiati: Alba, Barolo, Bra, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Farigliano, Guarene, Monforte d'Alba, Narzole e Santo Stefano Belbo, su un totale di 97 località italiane. Le novità della Granda di quest'anno sono rappresentate da Barolo e Farigliano. Il Piemonte si conferma la regione italiana leader con 22 Comuni totali: oltre a quelli cuneesi figurano infatti Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Carignano, Poirino e Pralormo nel torinese; Acqui Terme, Gamalero, Gavi e Volpedo nell'alessandrino; Canelli nell'astigiano.

Per l'assegnazione, Fee Italia e Confagricoltura valutano diversi indicatori: la partecipazione dei cittadini, l'educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto utilizzo del suolo, le produzioni agricole di qualità, l'innovazione, l'efficienza dei sistemi di depurazione, la gestione della raccolta differenziata e la tutela del paesaggio.

"La conferma della Spiga Verde rappresenta un importante riconoscimento per Alba e per tutto il territoriodichiarano il sindaco di Alba Alberto Gatto e l'assessore all'Agricoltura e all'Ambiente Roberto Cavallo – . Premia un percorso costruito nel tempo, fondato sulla qualità del paesaggio, sulla sostenibilità delle produzioni agricole, sulla tutela dell'ambiente e sulla capacità di coniugare sviluppo economico, turismo e rispetto del territorio. È un risultato che appartiene all'intera comunità: agli uffici comunali, alle aziende agricole, ai produttori, alle associazioni di categoria e a tutti coloro che, con il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono a preservare e valorizzare un patrimonio che costituisce una delle principali ricchezze della nostra città. Ricevere anche quest'anno questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire con determinazione nelle politiche di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del nostro paesaggio rurale"

La consegna delle bandiere ai Comuni Spiga Verde

La consegna delle bandiere ai Comuni Spiga Verde

La consegna delle bandiere ai Comuni Spiga Verde

La consegna delle bandiere ai Comuni Spiga Verde

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