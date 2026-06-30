CICLISMO / MTB, Mattia Bonavia vicecampione italiano XCO

Prestazione di alto livello per Mattia Bonavia ai Campionati italiani di mountain bike specialità cross country olimpico (XCO), disputati domenica 28 giugno a Chies d’Alpago. L’atleta cuneese, portacolori della Mtb Academy Giaveno, ha conquistato una brillante medaglia d’argento al termine di una gara particolarmente impegnativa.

Il percorso, già tecnico e selettivo, è stato reso ancora più duro dalle condizioni climatiche, con temperature che hanno raggiunto i 37 gradi, mettendo a dura prova resistenza e preparazione degli atleti in gara.

Nonostante le difficoltà, Bonavia ha saputo gestire al meglio la competizione, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale e centrando un risultato di grande prestigio.

Al termine della gara non sono mancati i ringraziamenti allo staff della Mtb Academy Giaveno, in particolare al direttore sportivo e al preparatore atletico, oltre a tutte le persone che hanno contribuito al percorso di crescita dell’atleta. Un argento che rappresenta un importante traguardo personale e un motivo di orgoglio per il movimento sportivo cuneese.