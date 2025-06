Cavallermaggiore piange Marina Pansa, 53 anni, anima della solidarietà

Maria Caterina (Marina) Pansa in Raso, aveva 53 anni

Grande commozione a Cavallermaggiore alla notizia della scomparsa di Maria Caterina Pansa in Raso, conosciuta da tutti semplicemente come Marina.

La donna, venuta a mancare ieri, domenica 29 giugno all’età di 53 anni, nella sua abitazione in località Trebbietta, era molto apprezzata in paese per il suo spirito altruista e il sorriso sempre pronto a rassicurante.

Sebbene soffrisse di alcuni problemi di salute, la sua morte ha colto tutti di sorpresa.

Marina viveva nella frazione Pasco di Cavallermaggiore, accanto al marito Gianpiero, con il quale collaborava nella conduzione dell’azienda agricola di famiglia. Era un punto di riferimento nel mondo del volontariato. Faceva parte attiva del Gruppo San Vincenzo, impegnato nel sostegno a famiglie in difficoltà.

Insieme ai volontari e al padre spirituale don Bartolomeo Monge, l’associazione ha voluto ricordarla come una persona sempre piena di energia e dedizione: “Marina era un esempio di entusiasmo e impegno costante in ogni iniziativa”, affermano con commozione dall’associazione.

Ma il suo impegno non si fermava qui. Marina era anche volontaria del sodalizio ‘Maurizio Ferrero – L’ora di generosità’, il cui scopo è quello di fornire supporto a persone anziane o con fragilità, accompagnandole alle visite mediche.

Una presenza costante e preziosa, sempre pronta a offrire una mano dove ce ne fosse bisogno.

Attiva anche sul fronte civico di Cavallermaggiore e della località di cui faceva parte, Marina era parte del ‘Comitato frazionisti di Pasco’ e degli ‘Amici del Palio di Borgo Nuovo’, contribuendo all’organizzazione delle celebrazioni locali e del tradizionale Palio dei Borghi, appuntamento molto sentito dalla comunità cavallermaggiorese.

La sua perdita lascia un grande vuoto, ma anche l’eredità di una vita vissuta all’insegna dell’aiuto al prossimo. Tutto il paese si stringe attorno al marito e ai familiari, onorando la memoria di una donna che lascia il segno nel volontariato locale.

Lascia il marito Gianpiero Raso, le figlie Giulia con Stefano e Chiara; la mamma Lucia Serra, il fratello Gianfranco con Elena, la suocera Adele, i cognati Michelino con Ornella, Marilena e Domenico con Giuliana, gli zii e le zie, i nipoti con le rispettive famiglie, i cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato stasera, lunedì 30 giugno alle 20,30 nell'abitazione in Località Trebbietta 56 a Cavallermaggiore.

Il funerale sarà celebrato nella Chiesa San Michele di Cavallermaggiore domani, martedì 1° luglio alle 10 partendo dall’abitazione in auto alle 9,45.

Dopo le esequie la salma sarà tumulata nel Cimitero di Racconigi.