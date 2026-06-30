Impianto sportivo di via Teodoro Bubbio, Tibaldi chiarisce la sua assenza dalla delibera di Giunta ad Alba

La delibera sulla gestione di un impianto sportivo cittadino diventa oggetto di un chiarimento in Consiglio comunale. A sollevare il tema è stato Domenico Boeri, che ha chiesto all'assessore allo Sport Davide Tibaldi di spiegare le ragioni della sua assenza durante una seduta di Giunta del dicembre 2024 dedicata alla convenzione dell'impianto di via Teodoro Bubbio.

Nell'illustrare l'interrogazione, Boeri ha spiegato che la richiesta nasceva dall'aver rilevato come l'assessore fosse presente nelle deliberazioni immediatamente precedenti e successive, ma non in quella relativa alla gestione dell'impianto sportivo.

Tibaldi ha colto l'occasione per ricostruire la vicenda, ricordando che il tema era già stato sollevato nei mesi scorsi anche attraverso alcuni interventi sui social.

“Sono contento che il consigliere abbia scelto di presentare una richiesta ufficiale di chiarimento. Così ho l'occasione di rispondere nelle sedi opportune”, ha esordito.

L'assessore ha quindi spiegato che la sua scelta era legata a un principio di opportunità. In passato, infatti, aveva lavorato per Village, la società che ancora oggi gestisce l'impianto di via Teodoro Bubbio.

“Credo fermamente che, quando una questione riguarda un contesto nel quale un componente della Giunta è stato effettivamente dipendente della società interessata, sia buon costume farsi da parte ed evitare di prendere qualsiasi tipo di decisione”, ha dichiarato.

Una decisione assunta, ha aggiunto, proprio per evitare qualsiasi possibile equivoco.

“La motivazione era proprio quella di evitare che qualcuno mi chiedesse conto della mia presenza, non della mia assenza. Spiego quindi molto volentieri perché non ho partecipato a quella deliberazione”, ha precisato.

Nella replica, Boeri ha escluso qualsiasi intento polemico, ribadendo che l'obiettivo dell'interrogazione era esclusivamente quello di ottenere una spiegazione.