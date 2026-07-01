Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, l'Osservatorio del Tenda tra gioia e amarezza: "Entra in vigore la nuova convenzione, ma aumentano ancora le tariffe"

Riceviamo e pubblichiamo.

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È fatta. A partire da oggi, mercoledì 1° luglio 2026, entra in vigore la nuova convenzione intergovernativa per la gestione e l’esercizio della ferrovia Cuneo-Ventimiglia. Con il decreto della Repubblica francese numero 2026-539 di mercoledì 24 giugno 2026 si è concluso l’iter di ratifica del testo siglato il 24 aprile 2024 a Milano, al termine di un lungo e complicato processo che ha coinvolto i governi italiano e francese.

La nuova convenzione non porta miglioramenti immediati, tuttavia getta le fondamenta su cui poter costruire lo sviluppo dell’infrastruttura e del modello di esercizio su cui vogliamo insistere particolarmente, per poter trasformare la Ferrovia Torino-Cuneo-Ventimiglia ed il suo ramo per Nizza in una moderna ferrovia transfrontaliera. In particolare, il documento definisce il gestore d’infrastruttura italiano come responsabile della pianificazione oraria dei treni, in accordo con le imprese coinvolte. Inoltre chiarifica gli oneri di manutenzione e i costi di gestione in base al numero di treni circolanti, garantendo il principio della proporzionalità con un minimo del 25% dei costi di gestione della linea a carico di Parigi.

Da oggi decade quindi la vecchia convenzione del 24 giugno 1970, entrata in vigore nel 1974, mettendo fine alla grande controversia tra i due gestori dell’infrastruttura che ha portato, a partire dal 2005, a un progressivo degrado delle relazioni transfrontaliere, a partire da quella tra Torino e Nizza. Una crisi culminata a dicembre 2013, quando l’offerta si è ridotta a sole due coppie di treni e la velocità è stata limitata in via precauzionale a 40 chilometri orari sul tratto in territorio francese.

Dopo 21 anni di agonia è arrivata l’ora di ripartire. Nel 2028 è programmato l’inizio dei lavori per il ripristino della velocità a 80 chilometri orari, rendendo i tempi di percorrenza nuovamente competitivi rispetto all’automobile, con il risparmio di circa un’ora.

Tuttavia c’è anche amarezza. Sul fronte economico si registra il puntualissimo aumento delle tariffe da parte della Regione Piemonte, che scatta proprio da oggi, mercoledì 1° luglio 2026, come ogni anno dal 2019 a questa parte. Un biglietto per un adulto da Cuneo a Ventimiglia costa oggi 9,75 euro, praticamente quasi il costo di un viaggio in auto che si aggira sugli 11 euro. Ciò significa che non appena si viaggia in due persone conviene il mezzo privato, facendo svanire il concetto di sostenibilità ambientale. A fronte di questa politica di rialzo tariffario ci si aspetta un progressivo aumento delle corse: le recenti dichiarazioni del governatore Alberto Cirio danno speranza che il percorso vada nel verso giusto.

L’altro punto critico è il finanziamento dei lavori. Ad oggi risultano finanziati i due studi effettuati per individuare i cantieri necessari, tuttavia non risultano ancora stanziati i fondi per l'esecuzione delle opere, che si aggirano su circa 90 milioni di euro per la prima fase suddivisi tra i due Stati. Confidiamo che vengano stanziati a breve. Sul modello di esercizio da attuare, l'Osservatorio Ferrovia del Tenda sta lavorando con le istituzioni coinvolte per ottenere il miglior risultato possibile attraverso un potenziamento per fasi.

Osservatorio Ferrovia del Tenda - osservatorioferroviatenda@gmail.com