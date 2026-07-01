"Mille giorni di genocidio, fermatevi!": a Bra la protesta della Rete Cuneese per la Palestina

La Rete Cuneese per la Palestina aderisce ufficialmente all'appello nazionale lanciato dalla testata giornalistica "Anbamed" per pretendere con forza la fine del genocidio a Gaza.

L'appuntamento sul territorio è fissato per le ore 18 di venerdì 3 luglio in via Cavour a Bra. In questa cornice si svolgerà il consueto presidio mensile, un momento in cui i manifestanti cercheranno di gridare, sia con il silenzio sia con la voce, un profondo e accorato invito a fermarsi.

"Dopo mille giorni a Gaza – spiegano i promotori dell'iniziativa – nonostante le rassicurazioni, le tregue e le ipotesi di una finta pace, è ancora in corso un vero e proprio genocidio. Si tratta di una situazione drammatica che segue una persecuzione razziale nei confronti dei palestinesi che, sia a Gaza sia in Cisgiordania, va avanti ormai da ottant'anni".

I rappresentanti del movimento assicurano che non smetteranno di mobilitarsi fino a quando non prevarrà l'umanità e, proprio per questo motivo, invitano l'intera cittadinanza a unirsi alla protesta di venerdì.