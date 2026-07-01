Limone Piemonte: sosta da Etiquette – Enoteca con Cucina, dove il passo dell’apericena è dettato dal vino

Etiquette – Enoteca con Cucina la troverete in pieno centro a Limone Piemonte, con un affaccio diretto e dehors sulla piazza principale del paese. All'esterno, i tavoli all'aperto offrono un punto di osservazione privilegiato per godersi il continuo passeggio di via Roma. Dentro, invece, l'atmosfera cambia completamente, trasformandosi in uno spazio più tranquillo, ideale soprattutto nei giorni di massima affluenza, quando la località si riempie di turisti. Le sale interne sono giocate su luci discrete e materiali essenziali: i tavoli in legno e ferro cambiano per forma e dimensione, creando un ambiente ad un tempo raccolto e informale.

Tutto, dal sobrio arredamento alle comode poltroncine, fino alla scelta di lasciare il piano del tavolo in legno senza tovaglietta o sottopiatto, seppur con un tovagliolo in carta tessuto, è l’indicatore di uno stile del tutto in linea con un locale pensato in ultimo per bere un buon calice di vino senza precludersi per questo la possibilità di assaggiare qualche buon piatto.

Oltre il calice: una cucina che supera le aspettative

E io, essendomi appositamente fermato qui per un’apericena, in realtà ho poi finito per non limitarmi a tapas e affini, lasciandomi invece tentare da alcuni piatti che mi hanno confermato di essere di fronte a una cucina capace di andare ben al di là di quanto ci si attenderebbe da un’enoteca. E che la cucina qui abbia una marcia in più lo capisco immediatamente dai Gamberi impanati e fritti: la buona materia prima è rispettata dall’impanatura leggera che ne preserva la consistenza e il gusto delicato, mentre la salsa piccante aggiunge un accento capace di esaltare il piatto senza romperne il delicato equilibrio.

Sottraggo a chi mi accompagna una delle quattro Frittelle di baccalà che ha scelto e che si si presentano con un interno morbido e saporito avvolto da una frittura consistente e croccante valorizzata da un’avvolgente maionese al prezzemolo capace di imprimere al tutto una nota fresca e leggermente erbacea.

Incuriosito da queste due proposte, decido di provare anche una Cotoletta alla milanese, inserita nel menù tra quelli che quest’ultimo chiama “piatti principali”: purtroppo senz’osso, per il resto si fa apprezzare sia per la sua panatura uniforme, croccante e perfettamente aderente alla carne, sia per il taglio spesso di quest’ultima, capace di mantenere l'interno morbido e succoso, oltre che connotato da un gusto pieno e robusto in linea con quello delle buone Patate arrosto che l’accompagnano.

Inattesa, e davvero super, la Torta di Nocciole fatta in casa con gelato alla crema: venite a provarla!



Se a guidare il gioco è la cantina

Il claim che accompagna il nome scelto per il locale – enoteca con cucina - dice già tutto, e in modo assolutamente esplicito, sul suo stile: qui è il vino a dettare le regole, e la cucina, pur attestandosi su un ottimo livello, intelligentemente lo segue con l’intento di valorizzarlo. E, anche sul piano del vino, le scelte appaiono ben calibrate: la carta infatti non punta su un numero eccessivo di etichette, ma piuttosto su una selezione ragionata che affianca bottiglie importanti a proposte meno ricercate, mantenendo un bell'equilibrio anche sul piano dei prezzi. A valorizzare l'esperienza contribuisce anche il servizio e la cosa, specie di questi tempi e in località turistiche, non è affatto scontata. Così, se al mio ingresso sono stato accolto con un sorriso, a seguirmi in sala è poi stata una giovane ragazza di cui ho apprezzato la gentilezza, ma soprattutto la costante attenzione ai tavoli, capace in taluni casi di prevenire addirittura le esigenze dei clienti. Etiquette si rivela così un buon posto per gli amanti del bere di qualità, sorprendendo tuttavia anche sul fronte della tavola, che va ben oltre quello che ci si potrebbe aspettare.





______________

Etiquette – Enoteca con Cucina

Tipologia locale: Enoteca

Indirizzo: via Roma, 44 – Limone Piemonte

Tel: (+39) 345 3016130

Sito web: www.linktr.ee/etiquettelimone

Prezzi: tapas (4-9€), in condivisione (12-20€), piatti principali (12-30€), Contorni (5-6€), dolci, pane (3€).

Ultima visita: Giugno 2026

Sensazioni al volo: Un'enoteca dall'atmosfera informale nel centro di Limone Piemonte. Ma con una sorpresa: una proposta gastronomica ben superiore alle aspettative da apericena. La selezione ben ragionata di bottiglie è infatti supportata da piatti decisamente ben eseguiti e da un servizio gentile e di rara attenzione al cliente.