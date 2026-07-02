CANOA / Argento mondiale per Dennis Fina nella prova a squadre del C1 Junior

Grande risultato per la canoa slalom italiana ai Campionati Mondiali Junior di Cracovia. Dennis Fina, atleta del Granda Canoa Club, ha conquistato la medaglia d’argento nella prova del C1 Junior a squadre insieme ad Aron Lars Senoner dello Sporting Club Merano e a Riccardo Pontarollo del Canoa Club Valstagna.

Il terzetto azzurro ha chiuso la gara con il tempo di 93.16, fermandosi a 1.04 secondi dalla Repubblica Ceca, oro mondiale. Terza la Francia, distanziata di 4.03 secondi dai vincitori.

La prova si è disputata su un tracciato particolarmente tecnico, affrontato dagli italiani con precisione e solidità. Il risultato conferma la qualità del movimento giovanile nazionale nella disciplina e premia il lavoro svolto dai tre atleti in una gara di alto livello.

Il piazzamento odierno si inserisce in un Mondiale già positivo per la famiglia Fina. Dennis ha infatti superato anche la qualifica del C1 Junior, staccando il pass per la semifinale. Lo stesso aveva fatto ieri il fratello Oliver, qualificandosi nel K1 Junior.

Il programma proseguirà domani, venerdì 3 luglio, con la semifinale di Oliver Fina, mentre sabato 4 luglio Dennis tornerà in acqua per inseguire l’accesso alla finale mondiale.