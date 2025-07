A Bra l'addio a Elio Cravero, pensionato Abet morto in un incidente in moto a Cherasco

Si svolgeranno venerdì mattina a Bandito i funerali di Elio Cravero, 64 anni, vittima dell’incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di ieri in via La Morra a Cherasco.

Originario di Fossano, residente nella frazione braidese, da tre anni in pensione dopo aver lavorato come magazziniere alla Abet Laminati di Bra, l’uomo era alla guida della propria moto quando è andato a scontrarsi frontalmente con una Bmw proveniente nella direzione opposta.

In ricordo dell’uomo domani, giovedì 3 luglio, verrà recitato il rosario alle ore 18,30 presso il Santuario di Madonna dei Fiori a Bra.

Le esequie si terranno venerdì 4 luglio alle ore 9 nella Parrocchia Assunzione di Maria Vergine con partenza dalla Casa Funeraria Braidese (in via Piumati 1, aperta dalle in orario 10-12 e 16-19) alle ore 8,45. L’uomo riposerà poi nel cimitero di Bandito.

Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno la figlia Giada con la mamma Marima, la piccola Desirée, la sorella Mariangela con Roberto, i nipoti Sonia e Alessandro.

La scomparsa di Elio Cravero porta a 18 il totale numero delle vittime della strada in provincia di Cuneo da inizio anno, mentre sono cinque i motociclisti che hanno perso la vita nell’ultimo mese. Nell’ultimo fine settimana era toccato a Gilberto "Gil" Calleri, assicuratore di Grinzane Cavour e figura nota nel mondo dei motori, tra gli organizzatori del Rally di Alba, morto in ospedale a Mondovì per le conseguenze dell’incidente occorsogli nella serata di sabato a Carrù (leggi qui). Poche ore più tardi, nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno, si era verificato il sinistro che a Ormea, lungo la Statale 28, era costato la vita a Claudio Prioglio, 44enne nativo di Albenga e residente ad Andora, in provincia di Savona, dove insieme alla famiglia gestiva il ristorante U' Cassa, in via Carminati (leggi qui).

Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, in via Alba a Savigliano, si era verificato lo scontro in moto che era costato la vita a Guido Giovanni Marro, trentenne agente di Polizia Penitenziaria di origine campana in servizio a Saluzzo.

Una decina di giorni prima, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, lo scontro che, sulla Provinciale 260, era costato la vita a Giacomo Cacciolatti, studente liceale di Envie di appena 18 anni.