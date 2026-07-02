 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 02 luglio 2026, 18:19

Costigliole Saluzzo, Alberto Bertoli apre la Fera d’la Tonda nel ricordo di Pierangelo

Sabato 11 luglio concerto evento a 35 anni dallo storico live del 1991; nel pomeriggio conferenza stampa aperta al pubblico al complesso Vivo La Tour

Costigliole Saluzzo, Alberto Bertoli apre la Fera d’la Tonda nel ricordo di Pierangelo

La Pro Loco di Costigliole Saluzzo inaugura l'edizione 2026 della Fera d'la Tonda con un evento speciale: Sabato 11 luglio alle ore 21.00 salirà sul palco Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo Bertoli, a 35 anni dallo storico concerto che il cantautore modenese tenne in paese nel 1991.

Il concerto sarà un viaggio tra i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, da _A muso duro_ a _Eppure soffia_, insieme ai brani del percorso artistico di Alberto Bertoli.

Nel pomeriggio presso il complesso VIVO LA TOUR, l'artista sarà protagonista di una conferenza stampa aperta a giornalisti, pubblico e appassionati.

Sarà un'occasione unica per conoscere da vicino il cantante, ascoltare i suoi racconti, ripercorrere il ricordo del padre Pierangelo Bertoli e approfondire il significato di questo ritorno a Costigliole Saluzzo dopo
35 anni.

L'ingresso alla conferenza è gratuito, con accredito obbligatorio su prenotazione scrivendo a: atpcostigliolesaluzzo@gmail.com oppure su WhatsApp al 3356898285

Il concerto serale prevede un biglietto unico di 20 euro.  Prevendite online su: Prenotaunposto.it e presso i punti vendita autorizzati di: Costigliole Saluzzo, Piasco, Busca, Verzuolo, Manta e Villafalletto. Info: 335 6898285.
 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium