Costigliole Saluzzo, Alberto Bertoli apre la Fera d’la Tonda nel ricordo di Pierangelo

La Pro Loco di Costigliole Saluzzo inaugura l'edizione 2026 della Fera d'la Tonda con un evento speciale: Sabato 11 luglio alle ore 21.00 salirà sul palco Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo Bertoli, a 35 anni dallo storico concerto che il cantautore modenese tenne in paese nel 1991.



Il concerto sarà un viaggio tra i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, da _A muso duro_ a _Eppure soffia_, insieme ai brani del percorso artistico di Alberto Bertoli.



Nel pomeriggio presso il complesso VIVO LA TOUR, l'artista sarà protagonista di una conferenza stampa aperta a giornalisti, pubblico e appassionati.



Sarà un'occasione unica per conoscere da vicino il cantante, ascoltare i suoi racconti, ripercorrere il ricordo del padre Pierangelo Bertoli e approfondire il significato di questo ritorno a Costigliole Saluzzo dopo

35 anni.



L'ingresso alla conferenza è gratuito, con accredito obbligatorio su prenotazione scrivendo a: atpcostigliolesaluzzo@gmail.com oppure su WhatsApp al 3356898285



Il concerto serale prevede un biglietto unico di 20 euro. Prevendite online su: Prenotaunposto.it e presso i punti vendita autorizzati di: Costigliole Saluzzo, Piasco, Busca, Verzuolo, Manta e Villafalletto. Info: 335 6898285.

