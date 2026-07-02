Bene Vagienna, rockblues sotto le stelle con i Dalmalos Brotha al Castello Costa

Bene Vagienna si prepara ad accogliere una serata di grande musica dal vivo. Venerdì 10 luglio 2026, il suggestivo Giardino del Castello dei Conti Costa farà da palcoscenico ai Dalmalos Brotha, band dal sound rockblues "cool stuff" pronta a far vibrare le antiche mura con il proprio groove travolgente.

L'evento è organizzato dal gruppo Banda Brusca, realtà culturale attiva sul territorio da oltre vent'anni, e si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate benese.

Apertura alle ore 20.00 con servizio food & drink, per scaldare l'atmosfera in attesa della musica. I Dalmalos Bortha salgono sul palco alle ore 21.15.

Il concerto di Bene Vagienna è un'occasione speciale: l'album di debutto dei Dalmalos Bortha è in lavorazione e previsto per il 2027, e si potranno ascoltare dal vivo tutti i loro inediti. Un assaggio in anteprima di quello che sarà il suono del prossimo anno per la scena rockblues.