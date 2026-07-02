Cantinga 2026: a Venasca torna la grande festa dei cantori nel ricordo di Davide Allasina

Venasca si prepara per vivere la quarta edizione di Cantinga, la manifestazione dedicata al ricordo di Davide Allasina "Canun", una giornata nata per celebrare la musica, la tradizione e quei valori di amicizia, condivisione e inclusione che lui ha saputo trasmettere a chiunque lo conoscesse.

Organizzata dall'associazione Bambini di Zucchero, la manifestazione si terrà sabato 4 luglio e sarà aperta a tutti: cantori, amici dei cantori, appassionati e semplici curiosi che desiderano trascorrere una giornata all'insegna della musica e dello stare insieme.

Il tutto prenderà il via alle ore 11 con la Santa Messa cantata dal Coro La Reis. Successivamente, alle ore 13 , sarà possibile pranzare nei locali del paese con i menù preparati dagli esercenti di Venasca. Nel pomeriggio, invece, il paese si animerà con il tradizionale concerto a iscrizione libera, aperto a tutti i gruppi che vorranno esibirsi, mentre per i più piccoli non mancheranno giochi ed animazione.

"Gli anni passati siamo arrivati a far passare sul palco 29 gruppi arrivati da tutta italia" ci dicono gli organizzatori.

Alla sera, dalle ore 19, ci sarà spazio allo street food in musica, che accompagnerà il pubblico verso il gran finale della manifestazione con l'attesa esibizione del gruppo Adalberto e la Band, pronta a regalare una serata di musica dal vivo e divertimento.

La realizzazione della manifestazione è possibile grazie al prezioso contributo della Banca CRS e al patrocinio del Comune di Venasca, che continuano a sostenere un'iniziativa capace di valorizzare il territorio, mantenere vive le tradizioni e creare occasioni di incontro per tutta la comunità. L'ingresso è libero e gli organizzatori invitano tutti a partecipare per condividere una giornata speciale, ricordando Davide Allasina attraverso ciò che più amava: il canto, la compagnia e la voglia di stare insieme.

Cantinga rappresenta ormai un appuntamento fisso dell'estate venaschese e quest'anno raggiunge il traguardo della quarta edizione, confermandosi un evento capace di unire generazioni diverse nel segno della musica popolare, della convivialità e del ricordo. Colma di affetto ed emozione è questa lettera che gli organizzatori desiderano condividere:

"Ciao Franco, ciao Davide. Sabato ci sarà Cantinga. Speriamo di riuscire a farla nascere proprio come la desideravate: una festa inclusiva, aperta a tutti. Un luogo in cui il canto unisce invece di dividere, un canto che guarisce.

Proprio per questo Cantinga non sarà una festa a invito, ma un abbraccio aperto a tutti. I gruppi del piccolo cantiere dei Despiacent, gli Amis della Piola, i ragazzi del Dalvei al Giù e i Castellani — tutte realtà che voi amavate molto — saranno lì per accogliervi, abbracciarvi e cantare con chiunque arrivi da fuori.

Negli anni scorsi abbiamo avuto la gioia di ospitare gruppi da varie regioni d'Italia. Speriamo che anche quest'anno Venasca torni a essere, con tutta la sua energia, il centro pulsante del canto spontaneo. Perché qualsiasi formazione lo desideri — che sia ufficiale, un semplice duetto o un coro nato sul momento — potrà salire sul palco e far sentire la propria voce. Cantinga vuole essere una festa come ci avete insegnato a farle voi: autenticamente libera, serena e piena di pace."