“Transumanza Favolosa” fa tappa a Pollenzo con Andrea Satta e le Mamme Narranti

Transumanza Favolosa è il progetto di Andrea Satta, che nasce dall'esperienza delle Mamme Narranti , iniziativa avviata quasi 20 anni fa nell'ambulatorio nell'hinterland di Roma dove lo scrittore e cantante, voce dei Têtes de Bois, svolge la sua attività di pediatra ASL sul territorio. Transumanza Favolosa è l'occasione di incontrare nuove persone, nuovi territori e nuove storie. Saranno presentate quattro favole da mamme del territorio, straniere e italiane, illustrate da disegnatori in diretta su un grande schermo.

Il 7 luglio alle 21,30 presso la Sala Rossa dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo (Bra), nella struttura che ospita anche la sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, oltre ad Andrea Satta e alle Mamme Narranti saliranno sul palco Angelo Pellini, tastierista dei Têtes de Bois, Moni Ovadia, attore e cantautore, e Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, a fare gli onori di casa. Ad animare la serata i disegni di Giulia Gatta.