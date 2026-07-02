Passaggio di consegne all’Auxilium Cuneo: Marco Dalmasso è il nuovo presidente

Passaggio di consegne in casa Auxilium Cuneo. La Polisportiva cuneese saluta e ringrazia Marco Dutto, presidente uscente, dopo otto anni alla guida della società, e accoglie Marco Dalmasso, nuovo presidente chiamato a raccogliere il testimone e a proseguire il cammino avviato negli ultimi anni.

Lo scatto del passaggio simbolico racconta molto più di un semplice cambio al vertice: rappresenta la continuità di una storia fatta di impegno, responsabilità, passione sportiva e forte senso di comunità. In questi otto anni Dutto ha accompagnato l’Auxilium Cuneo con presenza costante, affrontando scelte, sfide e momenti importanti per la crescita della realtà sportiva.

A lui va il ringraziamento della grande famiglia Auxilium per il tempo dedicato, il lavoro svolto e il contributo offerto giorno dopo giorno alla società. Otto anni rappresentano un periodo significativo, fatto di decisioni, problemi da risolvere, obiettivi condivisi e risultati costruiti insieme.

Con l’arrivo di Marco Dalmasso si apre ora una nuova fase per l’Auxilium Cuneo. Al neo presidente va l’augurio di buon lavoro per un incarico che si preannuncia ricco di entusiasmo, idee, collaborazione e nuove soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

L’Auxilium conferma così la propria identità: una realtà sportiva fondata sulle persone, sulla partecipazione e sulla convinzione che lo sport sia uno strumento di crescita, amicizia e comunità. Il passaggio di consegne tra Dutto e Dalmasso rappresenta dunque non solo un cambio di presidenza, ma anche un segnale di continuità e fiducia nel futuro della Polisportiva.

«Avanti tutta Auxilium Cuneo»: è il messaggio che accompagna questa nuova tappa, nel segno della gratitudine verso chi ha guidato la società finora e dell’incoraggiamento verso chi si prepara a condurla nei prossimi anni.