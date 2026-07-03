L'Auser Cuneo e vallate porta il karaoke nelle case di riposo

L'Auser Cuneo e vallate lancia una nuova iniziativa, per ora ancora a livello sperimentale.

Su proposta di un volontario, che già in passato organizzava incontri di karaoke nelle Case di Riposo, si inizieranno una serie di incontri con gli anziani ospiti di varie RSA.

In collaborazione con il personale assistenziale ed utilizzando attrezzatura propria, i volontari dell'Auser Cuneo e vallate organizzeranno diversi incontri. A fine giugno ci si è recati, per fare una prova dopo un lungo periodo di sosta, nella struttura "Villa Fiorita" di Montefallonio a Peveragno.

La partecipazione è stata ottima, così come la collaborazione del personale addetto all'assistenza.

Si sono passate due ore in allegria e speriamo di poterci ritornare. Sono già in programma altri eventi, di cui daremo informazione appena saranno chiariti nei dettagli.

Chi fosse interessato a partecipare, come volontario Auser, può telefonare al numero 0171.601092 dal lunedì al venerdì ore 9-12.