Il viaggio nella mente di una "stramba" al centro del libro di Giuliana Candida Agricola

La scrittrice cuneee Giuliana Candida Agricola è stata scelta come Ambassador di 100 Edizioni per la sua capacità di trasformare la scrittura in uno strumento di consapevolezza, affrontando con autenticità temi profondi come l'identità, la fragilità interiore e la ricerca di sé.

Attraverso la sua sensibilità narrativa invita il lettore a guardare oltre le apparenze e a riscoprire il valore della propria unicità.



Il libro che le ha consentito di ottenere questo ricoscimento è "La ragazza dell'Agenzia – Il viaggio nella mente di una "stramba", un thriller psicologico che esplora uno dei temi più delicati e controversi del nostro tempo: la salute mentale.

Lo fa attraverso la storia di Iris, una donna sospesa in un fragile equilibrio psicofisico, progressivamente messo alla prova da una catena di eventi destabilizzanti che la porteranno, suo malgrado, a essere vittima inconsapevole del lato più oscuro del web, in una società sempre più inquieta, giudicante e spesso contaminata dal pregiudizio.



Quella di Iris diventa una lotta serrata per la sopravvivenza.



La ragazza dell'Agenzia – Il viaggio nella mente di una "stramba"



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