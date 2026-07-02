Il 2 luglio è la Giornata mondiale degli Ufo, il fascino del mistero

Oggetti volanti non identificati, avvistamenti, extraterrestri: il 2 luglio ricorre la Giornata mondiale degli Ufo (World Ufo Day) e gli appassionati di X Files di tutto il mondo potranno puntare gli occhi al cielo alla ricerca dei misteriosi dischi volanti!

Questa data segna infatti la fatidica notte del 1947 in cui avvenne l'incidente di Roswell nel New Mexico degli Stati Uniti, quando un oggetto volante non identificato si schiantò al suolo.

Sebbene inizialmente fu dichiarato che si trattava di un pallone sonda meteorologico, l'episodio destò preoccupazione e contemporaneamente un'enorme curiosità a livello mondiale.

Secondo i complottisti, fu il più famoso caso di "Ufo crash" della storia. Stando, invece, alla versione ufficiale si trattava di un modulo appartenente ad un'operazione militare top secret, nota come Progetto Mogul.

A pochi giorni prima dell'incidente di Roswell risale anche il primo avvistamento "ufficiale" di UFO, segnalato dal pilota Kenneth Arnold il 24 giugno 1947. È proprio questo che ha dato origine al termine popolare "disco volante". In realtà avvistamenti di oggetti particolari nei nostri cieli sono stati documentati spesso nella storia dell'umanità. Un esempio si può trovare anche nella letteratura latina. Alcuni autori, tra cui Plinio il Vecchio, Tito Livio e Giulio Ossequente, hanno riportato notizie di apparizioni di "scudi infuocati" nei cieli dell'antica Roma.

La Giornata mondiale degli Ufo, istituita ufficialmente nel 2001 dal ricercatore turco Haktan Akdoğan, ha proprio l'obiettivo di suscitare curiosità ed interesse non solo negli esperti in materia, ma anche nei semplici appassionati, aumentando la consapevolezza di una possibilità che ci sia vita anche nello spazio.

La domanda ancora oggi è sempre la stessa: esistono gli UFO e gli extraterrestri? La musica e il cinema si sono sempre chiesti se in qualche parte dell'universo esistono gli alieni. Tra i tanti ricordiamo "Incontri ravvicinati del terzo tipo" scritto e diretto da Steven Spielberg nel 1977, che racconta di un contatto tra terrestri ed extraterrestri.

Alzate quindi anche voi gli occhi verso il cielo, magari in questa Giornata mondiale degli UFO potreste vedere qualcosa di sensazionale!