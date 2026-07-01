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Recuperata in un canale dopo dieci giorni di ricerche, ora Chanel è al sicuro
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Curiosità | 01 luglio 2026, 10:26

Recuperata in un canale dopo dieci giorni di ricerche, ora Chanel è al sicuro

L'intervento lunedì scorso dietro l'Itis di Cuneo. Hanno operato i vigili del fuoco e la Polizia

Recuperata in un canale dopo dieci giorni di ricerche, ora Chanel è al sicuro

E' stata recuperata lo scorso lunedì mattina dai vigili del fuoco di Cuneo in una bealera dietro l'Itis Delpozzo, dove era rimasta intrappolata.

La cagnolina era scomparsa da oltre dieci giorni. 

Dopo due segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Questura di Cuneo, gli operatori della Squadra Volante del V Turno, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Cuneo, sono intervenuti riuscendo a recuperarla. 

Chanel ora è finalmente al sicuro, affidata al Canile del Comune di Cuneo e quindi ai legittimi proprietari, già identificati. 

Un intervento reso possibile grazie alla professionalità degli operatori e alla preziosa collaborazione tra Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Barbara Simonelli

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