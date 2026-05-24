Boman cresce: una storia di persone, visione e futuro

Il 2026 di Boman non è iniziato come un semplice nuovo anno operativo. È iniziato come una direzione. Una direzione chiara, costruita nel tempo, che oggi prende forma con più decisione: rafforzare l’organizzazione, consolidare la crescita industriale e continuare a evolvere senza perdere ciò che ha sempre guidato l’azienda di Murello - le persone, le relazioni e la capacità di guardare oltre il presente. Perché crescere, oggi, non è solo una questione di numeri. È la capacità di tenere insieme struttura e identità, efficienza e ascolto, sviluppo e radici. È costruire un’azienda che sappia cambiare restando fedele a sé stessa.

UN CAMBIAMENTO CHE PARTE DALLA QUOTIDIANITÀ

L’inizio del 2026 ha segnato un passaggio importante in questo percorso. Un’evoluzione che non si vede solo nei progetti, ma nella vita quotidiana dell’impresa. L’introduzione di nuove figure strategiche, tra cui quella dell’Operation Manager, rappresenta molto più di una scelta organizzativa. È un modo diverso di abitare l’azienda. Una presenza costante in produzione, un punto di connessione tra officina, uffici tecnici e amministrazione, una figura capace di trasformare ciò che accade ogni giorno - le esigenze, le criticità, le intuizioni - in miglioramento concreto. Sicurezza, qualità, produttività e rispetto degli impegni non sono più elementi separati, ma parti di un unico equilibrio. Un equilibrio che nasce dal dialogo continuo tra chi pianifica e chi costruisce. È qui che si riconosce una cultura industriale precisa: non esiste distanza tra strategia e realtà, tra ufficio e produzione. Esiste un unico spazio condiviso, dove il valore si costruisce insieme.

LE PERSONE COME PUNTO DI PARTENZA

Accanto all’organizzazione, cresce con forza un altro pilastro: le persone. Boman sta costruendo un percorso sempre più attento alla valorizzazione delle competenze, all’ascolto e alla possibilità di dare spazio alle potenzialità individuali. Non si tratta solo di gestire ruoli, ma di riconoscere attitudini, inclinazioni, possibilità. Perché ogni persona, se inserita nel contesto giusto, può diventare qualcosa di più di ciò che è oggi. In questa prospettiva, la formazione non è un supporto, ma una scelta strategica. È lo strumento che permette alle persone di crescere insieme all’azienda, di cambiare ruolo, di affrontare nuove responsabilità, di attraversare il cambiamento senza subirlo. In un mercato che si muove rapidamente, la vera forza non è la stabilità assoluta. È la capacità di adattarsi restando solidi.

UN PONTE TRA MURELLO E IL MONDO

Questa visione non si ferma ai confini dell’azienda. Li attraversa. Un momento simbolico di questo percorso è stato il rafforzamento della presenza negli Stati Uniti. Un passo che ha il sapore della continuità, più che della novità.





Nel 2006, il primo viaggio in America di Silvio Bonaudi, fondatore di Boman, rappresentava un’intuizione e un’apertura verso qualcosa ancora da costruire. Nel marzo 2026, quasi vent’anni dopo, la visita del presidente Enrico Bonaudi e dell’amministratore delegato Alex Belforte in alcuni plant in Pennsylvania racconta una storia che ha preso forma. Due immagini lontane nel tempo, ma unite da un filo preciso: la volontà di costruire relazioni che durano.





Oggi questa traiettoria si traduce in un rafforzamento concreto della presenza sul mercato statunitense, con la fornitura diretta di componenti destinati alla costruzione di gru. Un passo che conferma la capacità di Boman di essere parte di filiere internazionali complesse, senza perdere il proprio radicamento. “Crediamo che questo viaggio rappresenti la concretizzazione dei progetti che intendiamo portare avanti nel medio periodo, ma anche un esempio di come fiducia reciproca e qualità del lavoro possano trasformarsi in collaborazioni di lungo periodo”, ha dichiarato Enrico Bonaudi. Dentro queste parole c’è un’idea semplice e potente di impresa: il futuro non si conquista da soli.





UN RICONOSCIMENTO CHE PARLA DI PERCORSO

Il cammino di Boman ha trovato un’ulteriore conferma nel riconoscimento ottenuto all’interno della sesta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma promosso da Intesa Sanpaolo per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane. Tra oltre 4.000 aziende candidate, Boman è stata selezionata tra le 150 realtà premiate. Un risultato che non fotografa solo numeri o performance, ma un percorso: crescita, innovazione, radicamento territoriale e attenzione alle persone. Un modello che guarda alla sostenibilità non come concetto astratto, ma come equilibrio reale tra organizzazione, efficienza e responsabilità. Innovare, per Boman, significa anche questo: ridurre sprechi, migliorare i processi, costruire valore lungo tutta la filiera e mantenere vivo il legame con il territorio, con le scuole, con la formazione delle nuove generazioni.

UN FUTURO CHE SI COSTRUISCE OGNI GIORNO

Il 2026 racconta quindi una Boman in movimento: che cammina in un percorso tracciato per diventare sempre più realtà industriale strutturata, internazionale e consapevole. Ma soprattutto racconta un’azienda che non ha dimenticato la propria origine: il valore delle persone come punto da cui tutto parte. Perché dietro ogni scelta organizzativa, ogni investimento, ogni apertura verso nuovi mercati, resta una convinzione semplice e costante: un’impresa cresce davvero solo quando crescono le persone che la vivono. E forse è proprio qui la sua forza più autentica. Continuare a evolvere senza perdere identità. Restare radicati mentre si va lontano. Costruire futuro, insieme.