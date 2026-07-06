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Atletica | 06 luglio 2026, 14:49

ATLETICA / Roata Chiusani protagonista: Galliano campione regionale M50, Vassallo secondo alla Straceva

Ottimi risultati nel weekend tra Sanfront e Ceva per i portacolori roatesi

Il podio della Straceva

Il podio della Straceva

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Roata Chiusani, protagonista in due importanti appuntamenti del calendario podistico regionale.

A Sanfront, sabato 4 luglio, Massimo Galliano ha conquistato il titolo di campione regionale SM50 di corsa in montagna “only up” in occasione della “Quat saut per i Bric ed Sanfunt”, gara valida come Campionato Regionale Assoluti e Master di specialità. L’atleta roatese ha completato gli 8 chilometri di tracciato, con 700 metri di dislivello positivo, in 42 minuti netti, chiudendo in quinta posizione assoluta. Un risultato di grande rilievo, impreziosito dal fatto di essere stato l’unico atleta master a inserirsi tra i primi dieci classificati.

Buone notizie anche dalla Straceva, andata in scena venerdì 3 luglio a Ceva, dove Francesco Vassallo ha centrato un prestigioso secondo posto assoluto. Sui 7,2 chilometri complessivi del percorso, articolato su tre giri, Vassallo ha fermato il cronometro a 24’51”, giungendo al traguardo con un distacco di soli quattro secondi dal vincitore Filippo Imperiale.

Due risultati che confermano l’ottimo stato di forma degli atleti dell’Atletica Roata Chiusani, capaci di distinguersi sia in ambito regionale sia nelle competizioni su strada.

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