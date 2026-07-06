Piasco amplia la rete di videosorveglianza: installate cinque nuove telecamere nei punti strategici del paese

L'Amministrazione comunale di Piasco prosegue nel proprio percorso di rafforzamento della sicurezza urbana con l'ampliamento del sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Sono infatti state installate cinque nuove telecamere che andranno ad affiancare quelle già operative, con l'obiettivo di aumentare il controllo delle aree pubbliche e offrire un ulteriore supporto all'attività delle Forze dell'Ordine.

Le nuove postazioni sono state collocate in punti ritenuti strategici del paese: in piazza Biandrate, nella zona della Scuola Media e della Biblioteca, all'incrocio del Cimitero, nei pressi dell'Isola Ecologica e nell'area del campo da basket e beach volley.

Le telecamere entreranno in funzione una volta approvato il relativo Regolamento comunale, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di videosorveglianza e tutela della privacy.

"Le nuove telecamere – spiega la sindaca Stefania Dalmazzo – entreranno in funzione dopo l'approvazione del relativo Regolamento comunale, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di videosorveglianza e tutela della privacy".

L'intervento rappresenta un investimento significativo per la sicurezza della comunità. Il sistema consentirà infatti di migliorare il monitoraggio del territorio, agevolando l'operato delle Forze dell'Ordine, ma avrà anche un'importante funzione preventiva e deterrente nei confronti di comportamenti illeciti, atti vandalici e dell'abbandono indiscriminato di rifiuti.

"Con questo ampliamento del sistema di videosorveglianza – conclude la sindaca – la nostra Amministrazione comunale conferma la volontà di rendere Piasco un paese sempre più sicuro, tutelando gli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini".