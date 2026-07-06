Tour del Centenario, folla nelle piazze delle sette ‘Città Sorelle’: l’Aci Cuneo ha celebrato i suoi primi 100 anni

Si è concluso con la consegna dei 40 diplomi di “Cavaliere della Sicurezza Stradale” il Tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle, la manifestazione organizzata sabato 4 e domenica 5 luglio dall’Automobile Club Cuneo per celebrare i cento anni dalla fondazione dell’ente. Due giornate che hanno fatto registrare un grande successo di partecipazione, con migliaia di persone che hanno accolto il passaggio delle auto storiche nelle piazze e nei maggiori centri della provincia, trasformando il tour in una vera e propria festa dedicata al motorismo storico, al territorio e alla cultura della sicurezza stradale. La cerimonia conclusiva si è svolta domenica a Cuneo, dove tutti gli equipaggi hanno ricevuto il diploma onorifico di “Cavaliere della Sicurezza Stradale”, conferito dall’Automobile Club Cuneo quale riconoscimento per aver partecipato «con impegno, responsabilità e spirito di condivisione» al Tour del Centenario, facendosi promotori dei valori della passione per lo sport automobilistico, dell’innovazione, della sostenibilità ambientale, del rispetto reciproco e della sicurezza stradale.

Il successo della manifestazione è stato accompagnato da una straordinaria partecipazione di pubblico lungo l’intero percorso. Le quaranta vetture storiche sono state accolte con entusiasmo nelle soste di piazza Castello a Fossano, piazza XX Settembre a Bra, piazza San Francesco ad Alba, piazza della Repubblica a Mondovì, corso Italia a Saluzzo e piazza del Popolo a Savigliano, dove centinaia di appassionati, famiglie e curiosi hanno potuto ammirare da vicino autentici gioielli della storia dell’automobile. Grande partecipazione anche in piazza Europa a Cuneo, cuore organizzativo della manifestazione e punto di partenza e di arrivo del Tour nelle due giornate, dove il pubblico ha visitato le vetture esposte, la mostra fotografica dedicata ai cento anni dell’Aci provinciale e ha condiviso con gli equipaggi l’atmosfera di una manifestazione che ha saputo coniugare tradizione, cultura e promozione del territorio.

“Il successo di questa manifestazione è andato ben oltre le nostre aspettative – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Franco Revelli -. Abbiamo visto una partecipazione straordinaria degli equipaggi, che hanno aderito con entusiasmo al Tour del Centenario, ma soprattutto abbiamo percepito il grande affetto del pubblico. In ogni città e in ogni piazza siamo stati accolti da tantissimi appassionati, famiglie e curiosi che hanno voluto condividere con noi questa importante ricorrenza. È stata una bellissima festa dell’automobile storica e, allo stesso tempo, una grande occasione di valorizzazione del territorio provinciale. La consegna del titolo onorifico di Cavaliere della Sicurezza Stradale ha rappresentato il momento che più di ogni altro sintetizza il significato della manifestazione. Non è soltanto un ricordo della partecipazione al Tour, ma il riconoscimento dell’impegno assunto da ogni equipaggio nel promuovere una mobilità sicura, consapevole e rispettosa degli altri utenti della strada. La sicurezza stradale è la missione che accompagna ogni giorno l’attività dell’Automobile Club d’Italia e siamo orgogliosi che i partecipanti abbiano voluto condividere e testimoniare questi valori durante tutto il percorso”.

Con il Tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle si è chiuso uno degli appuntamenti più significativi delle celebrazioni per i 100 anni dell’Automobile Club Cuneo, una manifestazione che ha saputo unire la passione per il motorismo storico, la valorizzazione delle sette Città Sorelle e la diffusione della cultura della sicurezza stradale, confermando ancora una volta il forte legame tra l’Automobile Club Cuneo e il territorio provinciale. Le iniziative per i cento anni dell’Aci provinciale proseguiranno nel mese di settembre.

Il Tour automobilistico del centenario, appuntamento ufficiale di Aci Storico, si è svolto con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e delle Città di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, con il supporto dell’Automobile Club d’Italia e di Sara Assicurazioni e con il contributo di Cuneo Rent e Banco Azzoaglio.